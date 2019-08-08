Дієтолог назвала причини переїдання і дала важливі поради

Проблема з переїданням починається з обмеження в харчуванні. Спочатку людина забороняє собі вживати улюблену їжу, потім тяга до цих продуктів посилюється, і настає "зрив".
Про це написала відомий дієтолог Олена Кален на своїй сторінці в Instagram. За її словами, також люди, намагаючись "зібрати волю в кулак" і поборотися із зайвою вагою, перестають відвідувати улюблені кафе, щоб уникнути спокуси.
"А починається все з обмеження в харчуванні! Людина забороняє собі вживати улюблену їжу, зобов'язується викинути всі солодощі... Але рано чи пізно настає момент, коли тяга до заборонених продуктів починає посилюватися, а в голові гуркочуть думки про їжу, перебиваючи всі розумні доводи", – зазначила вона.
Холодильник
MediaСоль
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На думку Кален, із цього моменту жоден з відомих способів відволікання не працює, а спроби "торгу з самим собою" закінчуються невдачами.
"Їжа продовжує "падати всередину" до того часу, поки шлунок не "закричить" "Досить!" А після приходить відчуття провини і докори сумління. І тепер людина вимагає покарання для себе, щоб спокутувати провину і відчути себе краще. Тому обмеження будуть іще жорсткішими..." – додала дієтолог. За її словами, на цьому замикається коло.
В наступному пості на своїй сторінці в мережі Кален дала поради, як боротися з переїданням.
Вона написала, що потрібно звернутися за допомогою, адже, якщо такі напади трапляються частіше, ніж 2 рази на тиждень протягом півроку, то мова може йти про компульсивне переїдання.
"Ні-іди-розкажи". Застосовуючи цей спосіб важливо знайти той момент, коли починається тяга, і тоді швидко й рішуче піти з дому ще до того, як ноги принесуть до холодильника. Досить просто вийти на вулицю і прогулятися. У цей час важливо знайти можливість розповісти про те, що відбувається, які виникають почуття і емоції", – підкреслила дієтолог.
Також, за її словами, важливо намацати корінь, адже у переїдання є психологічні причини, які важливо відшукати.
"Можна знайти фахівця з харчової поведінки, бажано з психологічною освітою, або взяти участь в програмі, яка спрямована на навчання інтуїтивного харчування", – підсумувала Кален.
Поговоримо про поширену проблему, з якою стикаються багато моїх клієнти - перееданіе🤔 ⠀ А починається все з обмеження в піще❗ ⠀ Людина забороняє собі їсти улюблену їжу, зобов'язується викинути все солодощі. Перестає відвідувати улюблене кафе, щоб випити там кави з тістечком, відмовляється від запрошення в гості, щоб уникнути спокуси і починає вірити, що цього разу вийде "зібрати волю в кулак" і поборотися з гаком весом🤐 Але рано чи пізно настає момент, коли тяга до заборонених продуктів починає посилюватися, а в голові гуркочуть думки про їжу, перебиваючи всі розумні доводи🆘 ⠀ Кілька миттєвостей і людина, вже сам того не помічаючи, виявляється у холодильника. При цьому жоден із відомих способів відволікання не працює. По телевізору йде реклама, в якій хрумтять чіпсами стрункі і радісні люди. Ідея поставити себе в позу "собака мордою вниз" викликає тугу, а з глибин інтернету випливають рецепти чізкейк і новорічних салатів. Усе! Невозможно😳 Остання спроба торгу з самим собою: ⠀ - Ось тільки одну маленьку конфеточка дозволю собі - Ну звичайно ж, якщо тільки одну. Від однієї нічого поганого не трапиться ⠀ І началось🙈 Рука раз по раз швидко тягнеться за продуктом, щелепу справно відбиває ритм. Мова швидше проштовхує наспіх пережовану масу. Смак не важливий. Їжа продовжує падати всередину до тих пір, поки шлунок не закричить "Досить!" ⛔ А після приходить відчуття провини і докори сумління. І тепер людина вимагає покарання для себе, щоб спокутувати провину і відчути себе краще. Тому тепер органиченно будуть ще жорсткіше ... Все! Коло замкнулося. Обіцянку "взяти себе в руки" дано знову, відганяючи думки про те, що скоро знову рипнуть двері холодильника і все почнеться сначала😔 ⠀ Напишіть в коментарях ➕, якщо вам знайоме те, про що я говорю і ви хотіли б вирішити цю проблему раз і навсегда👇 ⠀ Ставте ❤️ і читайте продовження під таким постом😉 ⠀ 🙋На марафоні ми приділяємо багато часу психологічного настрою і вчимося отримувати задоволення від кожного прийому їжі. Якщо ви хочете взяти участь в марафоні, напишіть мені "ТАК" в приватне повідомлення (Direct) 📩 Відповім на всі питання і запишу вас на марафон😉 ⠀ ⠀ # еленакален_совети
Продовжуємо розмову про перееданіі👉 Щоб прочитати початок теми, перейдіть до мене в профіль👉 @elenakalen і поверніться на один пост раніше. ⠀ Як боротися з переїданням? Що робити і де шукати вихід? 👇 ⠀ 1️⃣ Звернутися за допомогою. Якщо такі напади трапляються частіше, ніж 2 рази на тиждень протягом півроку, то мова може йти про компульсивном переїданні. В цьому немає нічого страшного. Так буває. Людина ж не винен якщо підхопив грип. І тут теж саме, не соромно захворіти. І це не означає, що немає сили волі або вся справа в розбещеності. Ця ситуація може захопити людини так, що він, будучи вольовим в будь-який інший сфері, перед їжею пасует🙌 ⠀ 2️⃣ "Ні-іди-розкажи". Застосовуючи цей спосіб важливо знайти той момент, коли починається тяга, і в цей момент швидко і рішуче піти з дому ще ДО того, як ноги принесли до холодильника. Досить просто вийти на вулицю і прогулятися. У цей час важливо знайти можливість розповісти про те, що відбувається, які виникають почуття і емоції. ⠀ 3️⃣ Намацати корінь. У переїдання є психологічні причини, які важливо знайти. Це допоможе від безликого "заїдають" перейти до істинних причин набору ваги і знайти конкретні дії, які допоможуть відмовитися від зайвої їжі. Можна знайти фахівця по харчової поведінки, бажано з психологічною освітою або взяти участь в програмі, яка спрямована на навчання інтуїтивного пітанію👍 ⠀ Ставте в коментарях 1, якщо вам складно самостійно впорається з проблемою переїдання. Ставте в коментарях 2, якщо ви хочете знизити вагу і легко перейти на харчування по голоду👇 ⠀ 🙋Еслі ваша мета - постройнеть, перетворитися і стати щасливішими, при цьому не обмежуючи себе в харчуванні, то напишіть мені "ТАК" в приватне повідомлення (Direct ) 📩 Відповім на всі питання і запишу вас на марафон😉 ⠀ # еленакален_совети
Як повідомляв OBOZREVATEL, переїдання є причиною зайвої ваги і відбувається через те, що люди поглинають їжу "на автоматі".
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