Дієтолог назвала причини переїдання і дала важливі поради

Проблема з переїданням починається з обмеження в харчуванні. Спочатку людина забороняє собі вживати улюблену їжу, потім тяга до цих продуктів посилюється, і настає "зрив".

Про це написала відомий дієтолог Олена Кален на своїй сторінці в Instagram. За її словами, також люди, намагаючись "зібрати волю в кулак" і поборотися із зайвою вагою, перестають відвідувати улюблені кафе, щоб уникнути спокуси.

"А починається все з обмеження в харчуванні! Людина забороняє собі вживати улюблену їжу, зобов'язується викинути всі солодощі... Але рано чи пізно настає момент, коли тяга до заборонених продуктів починає посилюватися, а в голові гуркочуть думки про їжу, перебиваючи всі розумні доводи", – зазначила вона.

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На думку Кален, із цього моменту жоден з відомих способів відволікання не працює, а спроби "торгу з самим собою" закінчуються невдачами.

"Їжа продовжує "падати всередину" до того часу, поки шлунок не "закричить" "Досить!" А після приходить відчуття провини і докори сумління. І тепер людина вимагає покарання для себе, щоб спокутувати провину і відчути себе краще. Тому обмеження будуть іще жорсткішими..." – додала дієтолог. За її словами, на цьому замикається коло.

В наступному пості на своїй сторінці в мережі Кален дала поради, як боротися з переїданням.

Вона написала, що потрібно звернутися за допомогою, адже, якщо такі напади трапляються частіше, ніж 2 рази на тиждень протягом півроку, то мова може йти про компульсивне переїдання.

"Ні-іди-розкажи". Застосовуючи цей спосіб важливо знайти той момент, коли починається тяга, і тоді швидко й рішуче піти з дому ще до того, як ноги принесуть до холодильника. Досить просто вийти на вулицю і прогулятися. У цей час важливо знайти можливість розповісти про те, що відбувається, які виникають почуття і емоції", – підкреслила дієтолог.

Також, за її словами, важливо намацати корінь, адже у переїдання є психологічні причини, які важливо відшукати.

"Можна знайти фахівця з харчової поведінки, бажано з психологічною освітою, або взяти участь в програмі, яка спрямована на навчання інтуїтивного харчування", – підсумувала Кален.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переїдання є причиною зайвої ваги і відбувається через те, що люди поглинають їжу "на автоматі".

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