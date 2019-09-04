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/ Гастроентерологія

Дієтолог назвала головні плюс і мінус сиру

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У сиру є важливий плюс – він багатий білком і кальцієм. Але і мінус очевидний – у цього продукту досить висока жирність.

Про це повідомила відомий дієтолог Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Instagram. Вона дала рекомендації, як потрібно вживати продукт.

"Сир багатий білком і кальцієм, але у нього досить висока жирність – це мінус. Тому їмо в міру – 30-40 г в день і також пам'ятаємо, що раціон повинен бути збалансованим, не складатися тільки з жирів", – написала Кляуз.

Дієтолог назвала головні плюс і мінус сиру

Дієтолог назвала головні плюс і мінус сиру

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За її словами, якщо в складі продукту є пальмове, рослинне масло, сухе молоко – то він насправді не є сиром.

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Дієтолог також розповіла, як класифікують сири:

  • за текстурними властивостями: м'які (моцарела, рікота, брі, камамбер), напів тверді (едам, голландський) і тверді (грюєр, пармезан, маасдам);

  • за типом молока: коров'яче, козяче, буйволове, овече і верблюже;

  • за методом коагуляції (харчові кислоти, ферменти, температура), умов приготування і дозрівання, агенту дозрівання.

"При виборі сиру звертайте увагу не тільки на склад, а й умови зберігання (температура, упаковка), а також – термін придатності (а не на дату розфасовки)", – підкреслила Кляуз.

Не забувайте відзначити пост ❤️ Сир багатий білком і кальцієм, але досить висока жирність - це мінус👆 Тому їмо в міру - 30-40 г в день І також пам'ятаємо, що раціон повинен бути збалансованим і не складатися тільки з жіов👌 Якщо в складі є пальмова , рослинне масло, сухе молоко - то цей продукт не є сиром🙅♀️ ⠀ Виготовлення сиру - мистецтво, зі своїми секретами і тонкостямі🙌 Чи не сущствует єдиної класифікації сирів, їх розділяють 🔘по текстурованим властивостями ▫️мягкіе (моцарелла, риккотой, брі, камамбер ) ▫️полутвердие (едам, гол ландської) ▫️твердие (грюйер, пармезан, маасдам) ⠀ 🔘тіпу молока ▫️коровье ▫️козье ▫️буйволіное ▫️овечье ▫️верблюжье ⠀ Сири також поділяють за методом коагуляції (харчові кислоти, ферменти, температура), умов приготування і дозрівання, агенту дозрівання та ін ⠀ При виборі сиру звертайте увагу не тільки на состав👆, а й умови зберігання (температура, упаковка), а також - термін придатності (а не на дату розфасовки) більше іниормаціі # dr_klaus_продукти ⠀ а який сир ваш улюблений? Діліться в комментаріях⬇️

Публікація від Дієтолог онлайн ПП раціон (@ dietolog_dr.klaus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, сир є відмінним джерелом білка, кальцію та інших поживних речовин, а його вживання допоможе скинути зайву вагу і запобігти хворобам серця та остеопорозу.

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