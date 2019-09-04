Дієтолог назвала головні плюс і мінус сиру

У сиру є важливий плюс – він багатий білком і кальцієм. Але і мінус очевидний – у цього продукту досить висока жирність.

Про це повідомила відомий дієтолог Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Instagram. Вона дала рекомендації, як потрібно вживати продукт.

"Сир багатий білком і кальцієм, але у нього досить висока жирність – це мінус. Тому їмо в міру – 30-40 г в день і також пам'ятаємо, що раціон повинен бути збалансованим, не складатися тільки з жирів", – написала Кляуз.

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За її словами, якщо в складі продукту є пальмове, рослинне масло, сухе молоко – то він насправді не є сиром.

Дієтолог також розповіла, як класифікують сири:

за текстурними властивостями: м'які (моцарела, рікота, брі, камамбер), напів тверді (едам, голландський) і тверді (грюєр, пармезан, маасдам);

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за типом молока: коров'яче, козяче, буйволове, овече і верблюже;

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за методом коагуляції (харчові кислоти, ферменти, температура), умов приготування і дозрівання, агенту дозрівання.

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"При виборі сиру звертайте увагу не тільки на склад, а й умови зберігання (температура, упаковка), а також – термін придатності (а не на дату розфасовки)", – підкреслила Кляуз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сир є відмінним джерелом білка, кальцію та інших поживних речовин, а його вживання допоможе скинути зайву вагу і запобігти хворобам серця та остеопорозу.

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