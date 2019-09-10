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/ Гастроентерологія

Дієтолог назвала головні джерела важливого вітаміну

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Вітамін С дуже важливий для імунітету людини, також він бере участь у багатьох процесах. Серед головних його джерел: болгарський перець, помідор, ківі, апельсин, грейпфрут, полуниця і шпинат.

Про це повідомила відомий дієтолог Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Instagram. За її словами, добова потреба жінок в цьому вітаміні – 75 мг, чоловіків – 90 мг. А тим, хто курить, потрібно додати ще 35 мг.

Кляуз зазначила, що максимально безпечна доза для дорослих – 2 г.

Дієтолог назвала головні джерела важливого вітаміну

Дієтолог назвала головні джерела важливого вітаміну

"Вітамін С бере участь у синтезі колагену і л-карнітину, антиоксидант, важливий для імунітету і засвоєння негемового заліза", – написала дієтолог.

За словами Кляуз, у тілі людини він не синтезується. При вживанні 1 г і більше – абсорбція знижується на 50%, а надлишок виводиться з сечею, не затримуючись в організмі.

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"Джерела: болгарський перець, помідори, ківі, апельсин, грейпфрут, полуниця, шпинат. Виходить, що один середній апельсин або ківі на день повністю покриють добову потребу в цьому вітаміні", – наголосила вона.

Дієтолог зазначила, що його профілактичний прийом у дозі 200 мг на день не впливає на частоту захворюваності застудами, як і надвисокі дози вітаміну С (1-2 г) під час появи перших симптомів не пов'язані з тривалістю хвороби.

"Саме тому важливо не тільки в періоди епідемій їсти апельсини і пити чай з лимоном, а щодня стежити за своїм харчуванням – тоді жодні застуди не страшні", – підсумувала Кляуз.

Вітамін С 🍋 бере участь в синтезі колагену і л-карнітину, антиоксидант, важливий для імунітету і засвоєння негемового железа🥬 У нашому тілі не синтезується, а при вживанні 1г і вище -абсорбція знижується на 50% і надлишок виводиться з сечею, не затримуючись в організмі # dr_klaus_елементи ⠀ Добова потреба для людей 19+ 🔘 жінки 75мг 🔘 чоловіки 90мг Якщо ви курите - то додаємо ще 35мг до своєї дозі 🔴Максімально безпечна доза для дорослих 2г ⠀ Джерела: 🔸болгарскій перець 🔸помідори 🔸ківі 🔸апельсін 🔸грейпфрут 🔸клубніка 🔸 шпинат ⠀ Вих дит, що 1 середній апельсин або 1 ківі в день повністю покриють добову потребу в цьому вітаміне👆 Профілактичний прийом вітаміну С в дозі 200мг в день не впливає на частоту захворюваності застудами При появі перших симптомів захворювання - надвисокі дози вітаміну С (1-2г) також не впливають на тривалість хвороби ⠀ Саме тому важливо не тільки в періоди епідемій є апельсини і пити чай з лимоном, а щодня стежити за своїм харчуванням - тоді ніякі застуду не страшни🔥

Публікація від Дієтолог онлайн ПП раціон (@ dietolog_dr.klaus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у сирі містяться вітаміни групи В, А, РР і D які покращують роботу мозку і допомагають впоратися зі стресом.

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