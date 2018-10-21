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/Блоги - Гастроентерологія

Анна Юркевич
Анна Юркевич
Гатроентеролог, психотерапевт Всі статті автора

Диета при диарее

2.8тЧитати матеріал російською

Не знаю почему, но многие мои пациенты хотят, чтобы я им "дала диету", желательно индивидуально разработанную, конечно. Я же, наоборот, не люблю загонять вас в рамки. По мне, так в большинстве случаев достаточно понимать принципы питания при той или иной проблеме.

Но всё таки несколько "диет" я решила разобрать. И сегодня речь о диете при диарее.

1. Главный принцип, безусловно, - это достаточное потребление жидкости. Если вы умеете слышать сигналы своего организма, то ориентироваться надо на жажду, (средний показатель: около 8 стаканов в день). Лучше пить медленно, но постоянно, весь день. Потребление большого количества жидкости сразу может способствовать диарее. Лучше переносятся жидкости комнатной температуры.

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2. Увеличьте продукты с высоким содержанием растворимых волокон. Это "липкое" волокно, обнаруженное в таких продуктах, как бананы, белый рис, белый тост, овсянка, картофель, лапша, зерновые. Сахар может ухудшить диарею.

3. Увеличьте продукты с высоким содержанием соли и калия (если, конечно, у вас нет противопоказания): бананы, абрикосы (очищенные и консервированные - не высушенные), бульон, соленые крекеры и картофельное пюре.

4. Лучше есть поменьше, но чаще. Попробуйте: хорошо приготовленные яйца, курицу или рыбу (не жаренные).

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5. Ешьте продукты с пробиотиками (кисломолочные продукты).

6. Каких продуктов следует избегать:

  • Цитрусовые и другие кислотные напитки;

  • Нерастворимое волокно, сырые фрукты и овощи (особенно со шкурой).

  • Хлеб из цельного зерна и крупы, коричневый рис, дикий рис, орехи, семена, попкорн, фасоль, чечевица, горох и кукуруза.

  • Жирные и Жареные продукты, бекон, колбаса, пицца.

  • Салатные заправки, майонез, пирожные, пончики.

  • Избегайте больших количеств кофе, чая.

  • Сахарозаменители.

  • Избегайте "обезжиренного жира".

Рекомендации 2012 г, взяты на сайте Мичиганского университета.

Читайте на OBOZREVATEL, как бороться с диареей.

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Автор
Анна Юркевич Анна Юркевич
Об'єкти
здоров'яхворобалікарі
Джерело
Джерело:Анна Юркевич
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