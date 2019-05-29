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/Гастроентерологія

Жувала волосся 10 років: зі шлунку росіянки витягли страшний жмут. Фото 18+

2.9тЧитати матеріал російською

У Росії в Томській лікарні швидкої допомоги лікарі провели операцію 16-річній дівчині, 80% шлунка якої займав жмут волосся вагою в 500 грамів.

Про це повідомляє ТВ2, посилаючись на місцевий Облздрав. Уточнюється, що волосся накопичувалося в шлунку 10 років, оскільки пацієнтка любить його жувати (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

"Сторонній предмет таких розмірів міг викликати повну непрохідність шлунково-кишкового тракту, тому пацієнтці була негайно проведена операція. Зараз дівчина йде на поправку, почуває себе задовільно", – розповів головний лікар дитячої лікарні швидкої допомоги Андрій Караваєв.

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Повідомляється, що жмут волосся вдалося виявити після того, як дівчина прийшла до лікаря зі скаргами на випадання волосся. Її обстежили і виявили анемію. За допомогою ФГДС та УЗД в шлунку дівчини знайшли сторонній предмет величезних розмірів – тріхобезоар. В облздраві відзначили, що за останні чверть століття це другий випадок у Томську.

Волосяний жмут можна було витягти тільки операційним шляхом. Хірурги розрізали черевну стінку і розкрили порожнину шлунка.

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Витягнутий зі шлунка жмут волосся

Витягнутий зі шлунка жмут волосся

ТВ2

У міністерстві відзначили, що для уникнення рецидиву дівчині потрібна допомога психіатра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Луцьку 41-річній жінці видалили величезну пухлину, всередині якої виявили клаптики волосся і зуби.

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РосіяТомськ
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Мещерякова Дина
Мещерякова Дина
Огрoмнoе спacибo вcем тeм, ктo пoказaл мнe пpeкpaсный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁hbbu50r Пpocто пройдя опрос полyчила пoчти пoлyгодовую заpплaту)) Пoльзyйтeсь, покa eсть возможноcть=)
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