Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Гастроентерологія

Чим замінити каву: названий топ-7 напоїв

5.8т
Читати матеріал російською

Популярний напій – каву – цілком можна замінити матчею, цикорієм, какао, керобом, масалою, імбирним чаєм або ж молочною сироваткою з соком.

Численні дослідження вже давно спростували шкоду кави. Але для тих, хто її не любить або хоче спробувати альтернативу, видання "НВ" створило цілий список напоїв.

Кава й імбирний чай

Кава й імбирний чай

Матча

Японський чай матча має солодкуватий присмак із незначною гіркуватістю. Кофеїну в ньому не менше, ніж у каві. Напій бадьорить, а також підвищує концентрацію уваги.

Завдяки правильній обробці в листі зберігається якнайбільше антиоксидантів, вітамінів і мікроелементів. Щоб не зменшити користь, важливо заливати його гарячою водою, але не окропом.

Матча

Матча

Vogue

Цикорій

Через легку гіркуватість цикорій за смаком нагадує каву. Цей присмак йому дає полісахарид інулін, який є потужним пребіотиком. Напій добре засвоюється організмом, а також допомагає під час схуднення, адже притуплює апетит і майже не містить калорій.

У рослині немає кофеїну, але підбадьорливий ефект присутній. Його забезпечує вітамін В5. А тіамін підвищує витривалість, роблячи цикорій хорошою альтернативою каві.

Цикорій

Цикорій

likefoods.ru

Какао

Напій з порошку какао-бобів – природний антидепресант, який піднімає настрій і бадьорить через кофеїн і теобромін. У ньому багато вітамінів і корисних речовин. Також за його регулярного вживання знижується ризик розвитку атеросклерозу.

Какао допомагає підвищити гемоглобін і поліпшити стан шкіри, а також волосся. Але водночас напій має високу калорійність.

Какао

Какао

infoeda.com

Новини
Не можна натще: дієтологиня назвала небезпечні продукти

Кероб

Кероб – популярний суперфуд, який роблять із висушених плодів ріжкового дерева. Суміш з керобу й молока вдається схожою на какао, але водночас значно солодшою.

Завдяки натуральній солодкавості в напій не доведеться додавати цукор, що робить його дієтичним. Кофеїну в керобі немає, але через велику кількість вітамінів він забезпечує приплив енергії. Також, на відміну від какао, кероб не є алергеном.

Кероб

Кероб

сyprusfortravellers.net

Масала

Чай масала – зігрівальний і підбадьорливий напій за індійським рецептом. Його готують на основі чорного чаю, додаючи молоко й спеції: кардамон, корицю, гвоздику, фенхель. Також можна додати й інші прянощі, наприклад, мигдаль, мускатний горіх, корінь солодки.

Завдяки фенхелю напій корисний для травлення, а гвоздика допомагає залишатися здоровим у сезон застуд. За індійською традицією напій має бути калорійним, тому в нього обов'язково додають підсолоджувач.

Масала

Масала

pozvonochnik.info

Імбірний чай

Чай з імбиру – вітамінний, він бадьорить і зігріває. Напій містить вітаміни групи В, А, С, ефірні масла, а також покращує кровообіг і дає заряд енергії.

До кореня цієї рослини можна додавати мед, лимон, лайм. Імбирний чай також можна змішати з чорним або зеленим.

Імбирний чай

Імбирний чай

moulinex.ru

Молочна сироватка з соком

У молочній сироватці присутні вітаміни А, С і В. Солі магнію роблять напій корисним в разі стресів, адже зміцнюють нервову систему. Для поліпшення смаку в сироватку додають фруктове пюре або сік.

Молочна сироватка з соком

Молочна сироватка з соком

econet.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, вода є дуже важливою для здоров'я людей. Дієтологиня Вікторія Кляуз розкрила корисні поради щодо вживання цього напою.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Яра Дорош
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини