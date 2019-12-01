Чим замінити каву: названий топ-7 напоїв

Популярний напій – каву – цілком можна замінити матчею, цикорієм, какао, керобом, масалою, імбирним чаєм або ж молочною сироваткою з соком.

Численні дослідження вже давно спростували шкоду кави. Але для тих, хто її не любить або хоче спробувати альтернативу, видання "НВ" створило цілий список напоїв.

Кава й імбирний чай

Матча

Японський чай матча має солодкуватий присмак із незначною гіркуватістю. Кофеїну в ньому не менше, ніж у каві. Напій бадьорить, а також підвищує концентрацію уваги.

Завдяки правильній обробці в листі зберігається якнайбільше антиоксидантів, вітамінів і мікроелементів. Щоб не зменшити користь, важливо заливати його гарячою водою, але не окропом.

Матча Vogue

Цикорій

Через легку гіркуватість цикорій за смаком нагадує каву. Цей присмак йому дає полісахарид інулін, який є потужним пребіотиком. Напій добре засвоюється організмом, а також допомагає під час схуднення, адже притуплює апетит і майже не містить калорій.

У рослині немає кофеїну, але підбадьорливий ефект присутній. Його забезпечує вітамін В5. А тіамін підвищує витривалість, роблячи цикорій хорошою альтернативою каві.

Цикорій likefoods.ru

Какао

Напій з порошку какао-бобів – природний антидепресант, який піднімає настрій і бадьорить через кофеїн і теобромін. У ньому багато вітамінів і корисних речовин. Також за його регулярного вживання знижується ризик розвитку атеросклерозу.

Какао допомагає підвищити гемоглобін і поліпшити стан шкіри, а також волосся. Але водночас напій має високу калорійність.

Какао infoeda.com

Кероб

Кероб – популярний суперфуд, який роблять із висушених плодів ріжкового дерева. Суміш з керобу й молока вдається схожою на какао, але водночас значно солодшою.

Завдяки натуральній солодкавості в напій не доведеться додавати цукор, що робить його дієтичним. Кофеїну в керобі немає, але через велику кількість вітамінів він забезпечує приплив енергії. Також, на відміну від какао, кероб не є алергеном.

Кероб сyprusfortravellers.net

Масала

Чай масала – зігрівальний і підбадьорливий напій за індійським рецептом. Його готують на основі чорного чаю, додаючи молоко й спеції: кардамон, корицю, гвоздику, фенхель. Також можна додати й інші прянощі, наприклад, мигдаль, мускатний горіх, корінь солодки.

Завдяки фенхелю напій корисний для травлення, а гвоздика допомагає залишатися здоровим у сезон застуд. За індійською традицією напій має бути калорійним, тому в нього обов'язково додають підсолоджувач.

Масала pozvonochnik.info

Імбірний чай

Чай з імбиру – вітамінний, він бадьорить і зігріває. Напій містить вітаміни групи В, А, С, ефірні масла, а також покращує кровообіг і дає заряд енергії.

До кореня цієї рослини можна додавати мед, лимон, лайм. Імбирний чай також можна змішати з чорним або зеленим.

Імбирний чай moulinex.ru

Молочна сироватка з соком

У молочній сироватці присутні вітаміни А, С і В. Солі магнію роблять напій корисним в разі стресів, адже зміцнюють нервову систему. Для поліпшення смаку в сироватку додають фруктове пюре або сік.

Молочна сироватка з соком econet.ua

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