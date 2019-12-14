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/ Гастроентерологія

Чим підтримати мікрофлору кишечника?

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Тема дуже велика і по-хорошому треба починати з харчування та усунення патогенів, але про це якось наступного разу. У цьому пості розповім про препарати, а точніше про групи препаратів, що впливають на корисну мікрофлору.

Що у нас є в арсеналі?

  • Пребіотики

  • Метабіотікі

  • Синбіотики

  • Пробіотики

Всі вони з закінченням -біотики, але несуть різну місію. Завдяки рекламі йогуртів, всі починають приймати корисні бактерії, не знаючи, що цього для здоров'я кишечника недостатньо.

Свої завжди краще, ніж чужі, тому потрібно вирощувати і підтримувати свою мікробіоту. Для цих цілей у нас є пре- і метабіотики.

Чим підтримати мікрофлору кишечника?

Ілюстрація

Пребіотики – це харчові волокна, які живлять дружні мікроорганізми.

Варіанти пребіотиків:

  • дисахариди (лактулоза);

  • олігосахариди (фруктоолігосахариди і галактоолігосахариди);

  • полісахариди (целюлоза, пектини, декстрин, інулін, псіліум та ін.).

Обережно при СНБР (синдром надлишкового бактеріального росту) – може викликати здуття і погіршення. Найбезпечніші – галактоолігосахариди (GOS). Вони не перетравлюються у верхніх відділах кишечника, а тільки в товстому, стаючи справжніми ласощами для біфідо-і лактофлори. Природними пребіотиками є цілісні овочі, ягоди, деякі фрукти, зелень.

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Метабіотики – це продукти метаболізму або структурні компоненти пробіотичних мікроорганізмів. Іншими словами, це відходи бактерій і померлі побратими. Допомагають нормальній флорі рости і розвиватися, а також пригнічують ріст патогенів.

Варіанти метабіотиків:

Вони не викликають дискомфорту при СНБР, не вступають в конфлікт з наявною флорою, а тому можуть бути використані при цьому стані. Природні метабіотікі – ферментовані продукти, наприклад, квашена капуста або комбуча.

Синбіотики – це комбінований препарат, який включає в себе пробіотик і пребіотик, тобто і бактерії і їжу для них. Таке поєднання найбільш виграшне для пацієнта, якщо потрібно призначення бакпрепаратів.

Варіанти синбіотиків:

Не рекомендується призначення про- і пребіотиків, поки не усунено СНБР.

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Ілюстрація

Природні пробіотики – продукти ферментації. Пам'ятайте про домашній йогурт, його можна робити не тільки на тваринному молоці.

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Автор
Діляра Лєбєдєва Діляра Лєбєдєва
Тема
здоров'я
Тег
харчування
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