Червоне вино корисне для кишкової мікрофлори?

Нове дослідження, проведене в Королівському коледжі Лондона, показало, що червоне вино в невеликих кількостях може допомогти зберегти різноманітність кишкового мікробіома.

За словами вчених, такий захід допоможе знизити рівень шкідливого холестерину і зайву вагу. Про це повідомляє WebMD.

Такий позитивний вплив напою на бактерії кишечника обумовлено наявністю поліфенолів, які є для них джерелом харчування. Ці речовини також містяться у фруктах і овочах і включають антиоксиданти. В ході дослідження було вивчено вплив пива, сидру, червоного вина, білого вина і віскі на мікробіом кишечника 916 жінок-близнюків. Однак виявлено, що тільки червоне вино призвело до більшого розмаїттям штамів бактерій в мікробіома.

Мікробом являє собою набір бактерій в кишечнику, який відіграє важливу роль для здоров'я. Здоровий мікробіом допомагає перетравлювати їжу і запобігає деяким захворювання. Нездоровий мікробіом може призвести до поганого функціонування імунної системи, збільшення ваги і високого холестерину.

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Як вважають експерти, вживання червоного вина може бути ознакою здорового способу життя, але не варто виключати й інші фактори (відсутність шкідливих звичок, фізичних навантажень).

Крім винограду, багатими на поліфеноли є овочі, фрукти, зернові, горіхи, бобові та чай, які не містять алкоголю. Також рослинна їжа як єдине джерело харчових волокон, є улюбленою їжею для бактерій.

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