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/ Гастроентерологія

Быстрое решение проблемы вздутого живота!

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Метеоризм – довольно распространенный синдром у пациентов с нарушениями работы органов пищеварительной системы. Несомненно, каждый человек хотя бы раз, но испытывал неприятное ощущение вздутия в области живота. Этому сопутствует дискомфорт, вызванный чрезмерным образованием газов в кишечнике. Причин появления данного синдрома несколько, что и определяет клиническую картину, а также выбор лечения, его эффективность и прогноз.

Итак, когда метеоризм – это только временное явление, а когда – это сигнал о дисфункции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и стоит обратиться за медицинской помощью к специалисту?

Метеоризм – это избыточное накопление газов в просвете пищеварительного тракта. Появление этого симптома не зависит от возраста и наблюдается в 85% больных гастроэнтерологического профиля. Он может свидетельствовать о функциональном абдоминальном растяжении, но чаще говорит о синдроме раздраженного кишечника (СРК) или функциональной диспепсии.

Каковы причины возникновения метеоризма?

В физиологических, иными словами здоровых, условиях в ЖКТ находится около 900 см3 газа, в состав которого входят:

  • углекислый газ;

  • сероводород;

  • водород;

  • кислород;

  • метан.

Соотношение этих компонентов является индивидуальным для каждого человека. Кишечный газ – это дисперсная система, представлена в виде пены, которую образуют большое количество пузырьков газа в жидкости.

Выделяют несколько видов метеоризма в зависимости от причин:

  • алиментарный – возникает при заглатывании воздуха или употреблении продуктов с газообразующим потенциалом;

  • дисбиотический – результат дисбиоза микрофлоры кишечника;

  • дигестивный – при нарушении процессов полостного пищеварения (гастродуодениты, энтероколиты, панкреатиты и пр.);

  • механический – при новообразованиях, спайках, стенозах;

  • динамический – как следствие нарушения моторики;

  • циркуляторный – при нарушенном кровообращении;

  • психогенный – в результате спазма гладкой мускулатуры кишки, вызванного стрессом;

  • высотный – при подъеме на высоту, что приводит к расширению газов и увеличению их парциального давления в просвете кишечника.

Немало важную роль в появлении вздутия играет употребление пищи в спешке без тщательного пережевывания, жидкости большими глотками, использование жевательной резинки и частое курение.

Список продуктов, способных вызвать избыточное газообразование, включает следующие группы:

  • бобовые (горох, фасоль);

  • молочные продукты (кефир, молоко);

  • капуста (белокочанная, брюссельская, брокколи);

  • овощи (лук, сельдерей, морковь);

  • фрукты (яблоки, бананы, виноград);

  • хлебобулочные изделия (ржаной хлеб, бублики);

  • газированные напитки.

Определить метеоризм можно по таким жалобам: вздутие живота и увеличение его объема, частая отрыжка и отхождение газов. Тем не менее эти признаки не всегда свидетельствуют об истинном метеоризме, который часто сопровождается ощущением распирания в животе. Поскольку этот симптом может наблюдаться при функциональных расстройствах (неязвенная диспепсия, СРК) и при органических заболеваниях (колоректальный рак, рак яичников, гастропарез и пр.), он недостаточно специфичен. Кроме того, показателями органических нарушений могут быть:

  • увеличение живота;

  • абдоминальный болевой синдром;

  • изменение частоты или характера стула;

  • появление в стуле крови или слизи;

  • снижение веса и аппетита;

  • сохранение симптомов после изменений в рационе.

Это все усложняет формирование диагностических критериев и оценку эффективности лечения с помощью лекарственных препаратов.

Какие методы используют в лечении метеоризма?

Важно отметить, что первоочередные терапевтические меры должны быть направлены на лечение основного заболевания. С целью устранения признаков вздутия используют несколько способов: коррекцию питания, прием пробиотических препаратов и стимулирование выведения газов из ЖКТ.

Для осуществления последнего традиционно применяют препараты-антифлатуленты на основе симетикона, одним из представителей которых является Афлетин.

Афлетин – эффективно и безопасно!

Специалистами фармацевтической компании АО "Киевский витаминный завод" разработан препарат Афлетин, который быстро и эффективно устранит метеоризм.

Действующим веществом Афлетина является симетикон (125 мг в 1 капсуле).

Симетикон представляет собой нетоксичное кремнийорганическое соединение со свойствами пеногасителя.

Механизм действия симетикона направлен на уменьшение содержания газов в кишечнике. Он снижает поверхностное натяжение пузырьков газа в пищеварительном тракте, приводя к их разрыву. Высвобождающиеся при распаде пузырьков газы поглощаются стенками кишечника или выводятся благодаря перистальтике.

Под влиянием окислителей и высоких температур в ЖКТ структура и свойства симетикона остаются стабильными. Также он нечувствителен к микрофлоре и не нарушает ее состав.

Препарат не всасывается в кишечнике и выводится из организма в неизмененном виде, не влияя на обмен веществ, витаминов и минералов.

Афлетин показан при лечении метеоризма любой природы, подготовке к обследованию органов брюшной полости, аэрофагии, диспепсии, отравлениях моющими средствами. Длительный прием Афлетина не вызывает побочных реакций.

Вышеперечисленные преимущества Афлетина объясняют его успех на фармрынке Украины и популярность среди врачей и пациентов.

Афлетин – ваша скорая помощь при вздутии живота!

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