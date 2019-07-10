Більше шкоди, ніж користі: експерт із харчування розкрила секрет фітнес-батончиків

Нутриціолог, експерт з ергогеніки харчування й сертифікований коуч Олена Кален заявила, що в фітнес-батончиках є багато добавок, які приносять більше шкоди, ніж користі.

Про це експерт написала на своїй сторінці в Instagram. За її словами, повністю безвуглеводних батончиків не буває, інакше вони б не давали миттєвий підйом енергії і сил.

"Якщо в складі не вказано цукор, це не означає, що його там немає. Іноді для посилення смаку використовують ароматизатори та підсолоджувачі — добавки, які приносять більше шкоди, ніж користі", — повідомила Кален.

Експерт з харчування розкрила секрет фітнес-батончиків Super.ua/Dr.Weil

⠀Нутриціолог склала список корисних інгредієнтів у батончиках:

Насіння. У них містяться корисні жирні кислоти, вживання яких допомагає зміцнити імунітет, прискорити обмін речовин і зберегти природну красу. Воно особливо корисне для жінок в період ПМС.

Цільні зерна — джерело складних вуглеводів і клітковини. Вони дають заряд енергії, покращують роботу кишечника і сприяють зниженню ваги.

Горіхи. У них містяться селен, цинк, кальцій і йод. Горіхи необхідні при великих розумових і фізичних навантаженнях. Також завдяки високому вмісту поліненасичених жирних кислот, вони допомагають швидше відновити сили після тренування.

Фініки і сухофрукти — це природні підсолоджувачі, які багаті мінералами і вітамінами. Фініки допомагають впоратися із запальними процесами в організмі, покращують стілець і знижують артеріальний тиск, а родзинки зміцнють нервову систему.

Для зниження ваги коуч порадила батончики без ароматизаторів і підсолоджувачів, а також продукти без великої кількості шоколадної глазурі.

"Якщо в складі присутній гідролізірований желатин, кукурудзяний сироп і пальмоядрове масло, місце такого батончика на полиці, а не в шлунку", — зазначила вона.

Також Кален додала, що якісний батончик не може коштувати дешево, і нагадала, що не можна зловживати будь-якою їжею, адже це зашкодить фігурі.

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