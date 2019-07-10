Більше шкоди, ніж користі: експерт із харчування розкрила секрет фітнес-батончиків

Нутриціолог, експерт з ергогеніки харчування й сертифікований коуч Олена Кален заявила, що в фітнес-батончиках є багато добавок, які приносять більше шкоди, ніж користі.
Про це експерт написала на своїй сторінці в Instagram. За її словами, повністю безвуглеводних батончиків не буває, інакше вони б не давали миттєвий підйом енергії і сил.
"Якщо в складі не вказано цукор, це не означає, що його там немає. Іноді для посилення смаку використовують ароматизатори та підсолоджувачі — добавки, які приносять більше шкоди, ніж користі", — повідомила Кален.
Експерт з харчування розкрила секрет фітнес-батончиків
Super.ua/Dr.Weil
⠀Нутриціолог склала список корисних інгредієнтів у батончиках:
Насіння. У них містяться корисні жирні кислоти, вживання яких допомагає зміцнити імунітет, прискорити обмін речовин і зберегти природну красу. Воно особливо корисне для жінок в період ПМС.
Цільні зерна — джерело складних вуглеводів і клітковини. Вони дають заряд енергії, покращують роботу кишечника і сприяють зниженню ваги.
Горіхи. У них містяться селен, цинк, кальцій і йод. Горіхи необхідні при великих розумових і фізичних навантаженнях. Також завдяки високому вмісту поліненасичених жирних кислот, вони допомагають швидше відновити сили після тренування.
Фініки і сухофрукти — це природні підсолоджувачі, які багаті мінералами і вітамінами. Фініки допомагають впоратися із запальними процесами в організмі, покращують стілець і знижують артеріальний тиск, а родзинки зміцнють нервову систему.
Для зниження ваги коуч порадила батончики без ароматизаторів і підсолоджувачів, а також продукти без великої кількості шоколадної глазурі.
"Якщо в складі присутній гідролізірований желатин, кукурудзяний сироп і пальмоядрове масло, місце такого батончика на полиці, а не в шлунку", — зазначила вона.
Також Кален додала, що якісний батончик не може коштувати дешево, і нагадала, що не можна зловживати будь-якою їжею, адже це зашкодить фігурі.
С каждым днем популярность фитнес-батончиков растет. Их едят в качестве легкого перекуса или употребляют сразу после тренировки. Из этой статьи вы узнаете о пользе батончиков, а также о том, какие из них есть, чтобы стройнеть. ⠀ 👉 Все ли фитнес-батончики одинаково полезны? ⠀ Многие производители пишут на этикетке о большом содержании белка и отсутствии сахара в составе, однако это не так. Полностью безуглеводных батончиков не бывает. Иначе они бы не давали мгновенный подъем энергии и сил. Если в составе не указан сахар, это не означает, что его там нет. Иногда для усиления вкуса используют ароматизаторы и подсластители — добавки, которые приносят больше вреда, чем пользы. ⠀ 👉 Что искать в составе? ⠀ ✔Семена и цельные зерна. В семенах содержатся полезные жирные кислоты, например, Омега-3. Их употребление помогает укрепить иммунитет, ускорить обмен веществ и сохранить природную красоту. Особенно полезны жирные кислоты для женщин в период ПМС. ⠀ Цельные зерна — кладезь сложных углеводов и клетчатки. Они дают заряд энергии, улучшают работу кишечника и способствуют снижению веса. ⠀ ✔Орехи — однозначно полезны, несмотря на высокую калорийность. В них содержатся селен, цинк, кальций и йод. Также орехи незаменимы при больших умственных и физических нагрузках. Благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот, орехи помогают быстрее восстановить силы после тренировки. ⠀ ✔Финики и сухофрукты. Не стоит игнорировать эти продукты, поскольку это природные подсластители, которые богаты минералами и витаминами. К примеру, в финики помогают справляться с воспалительными процессами в организме, улучшают стул и снижают артериальное давление. А употребление изюма укрепляет нервную систему. ⠀ ❓Любите фитнес-батончики? Какие предпочитаете? Напишите в комментариях🔻 ⠀ ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ👆 ⠀ 🙋На марафоне мы учимся выбирать пищу, которая действительно нужна и полезна нашему телу. В результате лишние килограммы уходят естественным образом без стресса и ограничений. Чтобы узнать подробнее о тренинге и записаться на Марафон, напишите мне “ДА” в Direct. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы😉 ⠀ #еленакален_советы #фитнесбатончики #фитнес #питаниедляпохудения
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