Біль в животі: що означає і що робити

Біль в животі - досить поширене явище. При її появі більшість вирішує не морочитися, приймає звичний спазмолітик і продовжує насолоджуватися життям.

Але біль в животі зовсім не обов'язково означає, що ви щось не те з'їли або випили. Часто цим неприємним симптомом відображаються порушення і в зовсім інших системах, здавалося б, що зовсім не відносяться до органів травлення.

MEDOBOZ склав карту болю в животі, яка допоможе зрозуміти причину і визначити, як правильно вести себе в тій чи іншій ситуації.

Оперізуючий біль (відчуття пояса) над пупком. Це один з вісників панкреатиту. Насамперед треба звернутися до ендокринолога.

"Бурління" і/або різкий біль під пупком. Чекайте діареї. Врятуватися від неї допоможуть в'яжучі препарати.

Тяжкість і різі під пупком. Так проявляється запор. Якщо немає сил терпіти, прийміть проносне.

Сильний біль під пупком, є набряк або припухлість, неприємні відчуття посилюються при фізнагрузкі, кашлі. Біль може мігрувати в пах. Це може свідчити про наявність пупкової грижі. Вам потрібна консультація хірурга.

Новини Болі в животі при вагітності

Болить внизу живота, неприємні відчуття віддають в поперек. Ймовірно, справа в запаленні в сечостатевій системі. Вам необхідна консультація гінеколога або уролога.

Біль в центрі верхньої частини живота, трапляються гострі напади голоду. Це симптоми гастриту або виразки шлунка. Потрібно пройти обстеження у гастроентеролога.

Гострий біль внизу живота, що віддає в поперек і пах. Так поводиться сечокам'яна хвороба. Зверніться до уролога якомога раніше.

Раптовий гострий біль у верхній частині живота, що віддає в руку. Часто так себе веде серце, тому не ризикуйте - викличте швидку.

Біль вгорі праворуч під ребрами. Ознака ймовірних порушень в роботі печінки або жовчного міхура. Сходіть до гастроентеролога, далі - за призначенням.

Інтенсивний наростаючий біль під пупком, посилюється при натисканні, тримається довше двох годин і супроводжується нудотою, блювотою або діареєю. Це може бути ознакою апендициту, тому потрібна невідкладна допомога.

Ниючий або тягнучий біль над лобком. У жінки - ознака ендометріозу або інших захворювань матки, у чоловіка - простатиту. Потрібна консультація гінеколога або уролога відповідно.

Раптовий сильний біль над лобком, запаморочення, нудота, втрата свідомості. Так проявляє себе кіста, що лопнула, у жінок. Викликайте невідкладну допомогу.

Новини Спека викликає біль в животі

Сильно болить низ живота, при цьому має місце затримка місячних, кровотеча або лихоманка. Це може бути симптомом позаматкової вагітності. Викликайте швидку.

Раптові болі в правому боці внизу. Це може бути ниркова колька, також себе так можуть повести запалення яєчників або остеохондроз. Спершу проконсультуйтеся з терапевтом, далі той направить до профільного фахівця.

Сильний біль в правому підребер'ї, мігруючий в плече, при цьому має місце нудота, тяжкість в шлунку. Такі симптоми можуть з'явитися при русі каменів у жовчному міхурі. Вам потрібно до гастроентеролога якомога раніше.

Ниючий біль в області пупка. Ймовірно, це говорить роздратований кишечник. Пару днів дотримуйтеся дієти, якщо не допомагає, сходіть до лікаря.

Болі по всій площі живота, що нагадують потуги. Це може бути симптомом гострої непрохідності кишечника, тому терміново викликайте швидку.

Раніше MEDOBOZ розповідав про простому засобі, яке допоможе впоратися з болем у животі.