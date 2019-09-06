Багаті вітамінами: дієтолог назвала топ осінніх овочів

Корисними для організму людини є осінні овочі, зокрема гарбуз, буряк і пастернак. Вони багаті корисними елементами, а також із них можна приготувати безліч смачних страв.

Про це повідомила дієтолог Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Facebook. За її словами, сезон салатів з огірків і помідорів закінчився, тому їх можна замінити іншими овочами.

"Гарбуз – низькокалорійний, багатий клітковиною і бета-каротином, дешевий!" – написала Кляуз.

Дієтолог назвала топ осінніх овочів

Дієтолог зазначила, що з гарбуза можна приготувати салати, крем-супи, а також його можна тушити з болгарським перцем і чилі. Він добре поєднується з часником, мускатними горіхами, каррі і паприкою.

"Буряк – їстівні не тільки бульби, а й листя", – наголосила вона.

За словами дієтолога, цей овоч можна вживати свіжим, відварним, маринованим у салатах або з гарнірами, наприклад, макаронами. Буряк поєднується з руколою, кінзою або розмарином.

"Пастернак. Форма схожа на моркву, має яскравий смак і аромат. Багатий вітаміном С і фолієвою кислотою – тому корисний у періоди епідемій", – зазначила Кляуз.

Дієтолог написала, що з нього можна готувати салати, а в відварному вигляді замінювати ним картоплю в супах або пюре. Він добре поєднується з чорним перцем, кунжутною або лляною олією, морквою і редькою.

Вона додала, що також корисними є різні сорти яблук, груш, журавлина й обліпиха.

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