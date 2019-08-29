Багаті магнієм: дієтолог назвала найбільш корисні продукти

Корисний для здоров'я людей, зокрема для тих, у кого є проблеми з нервовою системою, магній міститься в мигдалі, шпинаті, горіхах кеш'ю, арахісі, бобах, вівсянці, а також броколі.

Про це повідомила відомий дієтолог Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що цей елемент бере участь у багатьох важливих для організму процесах.

Дієтолог наголосила, що лише 1% його міститься в крові, а основна частина – всередині клітин, кісток і м'яких тканин.

Броколі і горіхи кеш'ю

"Нестача магнію пов'язана з нераціональним харчуванням. Адже ним багаті всім доступні продукти: мигдаль, шпинат, кеш'ю, арахіс, боби, вівсянка, броколі", – написала Кляуз і додала, що саме ці продукти варто включати в щоденний раціон.

За її словами, симптоми нестачі магнію можуть бути різними: від поколювання м'язів і судом до слабкості-стомлюваності. Так, добова норма цього елементу для чоловіків 19-30 років становить 400 мг, для жінок цього ж віку – 310 мг. А ось в 31-50 років першим потрібно вживати 420 мг, другим – 320 мг магнію.

Дієтолог наголосила, що для призначення препаратів магнію обов'язково повинен бути визначений діагноз.

"Не забувайте, що іноді повноцінний обід і якісний нічний сон впораються з "нервами" не гірше відомих препаратів", – підсумувала Кляуз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог Кляуз назвала найнебезпечніші продукти, які викликають смертельні захворювання.

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