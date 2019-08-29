Багаті магнієм: дієтолог назвала найбільш корисні продукти

Корисний для здоров'я людей, зокрема для тих, у кого є проблеми з нервовою системою, магній міститься в мигдалі, шпинаті, горіхах кеш'ю, арахісі, бобах, вівсянці, а також броколі.
Про це повідомила відомий дієтолог Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що цей елемент бере участь у багатьох важливих для організму процесах.
Дієтолог наголосила, що лише 1% його міститься в крові, а основна частина – всередині клітин, кісток і м'яких тканин.
Броколі і горіхи кеш'ю
"Нестача магнію пов'язана з нераціональним харчуванням. Адже ним багаті всім доступні продукти: мигдаль, шпинат, кеш'ю, арахіс, боби, вівсянка, броколі", – написала Кляуз і додала, що саме ці продукти варто включати в щоденний раціон.
За її словами, симптоми нестачі магнію можуть бути різними: від поколювання м'язів і судом до слабкості-стомлюваності. Так, добова норма цього елементу для чоловіків 19-30 років становить 400 мг, для жінок цього ж віку – 310 мг. А ось в 31-50 років першим потрібно вживати 420 мг, другим – 320 мг магнію.
Дієтолог наголосила, що для призначення препаратів магнію обов'язково повинен бути визначений діагноз.
"Не забувайте, що іноді повноцінний обід і якісний нічний сон впораються з "нервами" не гірше відомих препаратів", – підсумувала Кляуз.
"Нерви пустують - попийте магній", напевно, немає такої людини, кторому не описує б відомий препарат з магніем😆 Всім кому інтеренсо - ставимо ❤️ і читаємо дальше⬇️ ⠀ Магній воістину "всюдисущий" 🦸♂️елемент - є коферментом 300 ензимів, приймає участь в гліколізі, обміні калію, кальцію, глюкози, синтезі білка, ДНК, РНК і ще в багатьох процесах ⠀ Лише 1% його міститься в крові👆, а основна частина всередині клітин, кісток і м'яких тканин Недолік магнію пов'язаний з нераціональним харчуванням -адже їм багаті всім доступні продукти: хв даль, шпинат, кешью, арахіс, боби, вівсянка, брокколі🥦 👩⚕️Обратіте увагу, про який би елементі я не писала - майже у всіх списках є темно-зелені овочі - шпинат, листовий салат, брокколі Їх варто включати в свій щоденний раціон🥬 ⠀ Симптоми нестачі магнію - "загальні" від поколювання м'язів і судом до слабкості-стомлюваності Добова норма (потреба організму): 👦19-30лет 400мг, 31-50 420мг 👩 19-30 років 310мг, 31-50 років 320мг ⠀ Для призначення препаратів магнію "від нервів" 🤷♀️ - повинен бути вказаний діагноз і краще попередньо визначити вихідний у ровень елемента✍️ Не забувайте, що часом повноцінний обід і якісний нічний сон впораються з "нервами" не гірше відомих препаратов👩⚕️ ⠀ А ви приймаєте магній? З якою метою? Пішіте⬇️
Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог Кляуз назвала найнебезпечніші продукти, які викликають смертельні захворювання.
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