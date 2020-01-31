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Марат Зіннатулін
Марат Зіннатулін
Гастроентеролог Всі статті автора

Авокадо и ЖКТ: в чем польза популярного фрукта

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Сегодня я хочу рассказать вам о полезных свойствах авокадо и в чем они заключаются?

  • Уникальный витаминный состав

Авокадо – кладезь витаминов и минералов. В его составе содержатся витамины группы В, витамин А, К, Р, С, магний, фосфор и калий. Содержание калия в 100 граммах фрукта составляет 14% от суточной нормы.

  • Источник полезных жирных кислот

Масло авокадо и сам фрукт – лидеры по содержанию мононенасыщенных жиров. В них содержится омега-9 и олеиновая кислота, которая повышает силы иммунной системы, помогает задерживать влагу в подкожных покровах и ускоряет метаболические процессы.

  • Авокадо не рекомендуется при острых стадиях заболеваний, особенно поджелудочной железы

При хроническом течении панкреатита вводить продукт в рацион можно. Употребление порошка его косточки может помочь бороться с воспалительными процессами.

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Авокадо

Авокадо

Рinterest

Авокадо отлично выравнивает кислотность желудка. Нежная мякоть окажет противовоспалительное действие на слизистую и поможет нормализовать работу ЖКТ с повышенной чувствительностью. В отличие от тяжелых мясных белков и жиров, фрукт не отяготит желудок, но зарядит организм силами.

  • Для кишечника

В авокадо содержится небольшой процент ценных пищевых волокон, поэтому он не будет оказывать стимулирующего влияния на кишечник, но будет способствовать освобождению организма от шлаков и выведению токсинов, улучшая процесс всасывания. При заболеваниях кишечника, в том числе и бактериальных, применяют настои из листьев и семян авокадо. Такое снадобье помогает убить патогенные организмы, снять жар, успокоить раздражение и исцелить слизистую.

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Автор
Марат Зіннатулін Марат Зіннатулін
Тема
здоров'я
Теги
екзотичні фрукти харчування
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