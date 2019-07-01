Аніта Луценко пояснила, чому їсти на ніч дуже шкідливо

Українська спортсменка і відомий фахівець зі схуднення Аніта Луценко заявила, що їжа на ніч може призвести до проблем зі здоров'ям і зайвої ваги.
"Ніч для сну — день для їжі", — написала Луценко на своїй сторінці в Instagram.
За її словами, саме вночі виробляються гормони, які відповідають за регенерацію, омолодження, імунітет і схуднення: мелатонін, соматотропін і тестостерон. Але, додала спортсменка, їжа перед сном блокує ці процеси і викликає конфлікт гормонів.
Луценко пояснила, чому їсти на ніч шкідливо
Kleo.ru
"У підсумку, зайва вага набирається, організм зношується і старіє швидше", — заявила Луценко.
Вона повідомила, що вечеряти треба за три години до сну, і запропонувала для прийому їжі ввечері кілька варіантів. Серед них: каша і овочі, риба або птиця із овочами, суп або суп-пюре.
Як підмітила фахівець зі схуднення, під забороною червоне м'ясо, хліб, солодощі, фрукти, солодкий сир і білий хліб, адже ці продукти порушать сон і застопорять процес схуднення. Луценко додала, що пити трав'яний чай можна, але в малих кількостях — до 100 мл.
Також спортсменка розповіла, що гормон ситості лептин у разі нестачі сну падає на 20%, тому чим його менше — тим сильніший голод️.
"Так що, якщо відчуваєте перед сном прилив лютого голоду — пийте воду і швидко спати! Вранці мине", — написала Луценко і додала, що все ж харчування треба добирати індивідуально.
Ніч для сну - день для їжі. Порушуєш правило - отримуєш проблеми зі здоров'ям + надлишкову вагу. 🔎МЕЛАТОНІН, соматотропіну, ТЕСТОСТЕРОН - гормони, які відповідають за регенерацію, омолодження, імунітет, схуднення (!) І ще купа всього. Пік вироблення - НІЧ ☝🏻 Їжа перед сном БЛОКУЄ всі ці процесси🙅🏻♀️, викликаючи конфлікт гормонів (наприклад, інсулін, блокує жирову клітину, і заважає соматотропіну спалювати жир). У підсумку, зайва вага набирається, організм зношується, і ........ старіє швидше 🤷🏻♀️ Тому: ▪️Ужін за 3 години до сну (сон в 22-23) ось і виходить що їмо до 19- 20 годин 🙌🏻 ▪️Варіанти: -каша + овочі -риба / птах + овочі -суп / суп-пюре ▪️Под забороною: червоне м'ясо, хліб, солодощі, фрукти, солодкий сир і білий хліб. Все це порушить сон і загальмує процес схуднення. ▪️Травяной чай перед сном - можна. До 100 мл. І ще. 🔎ЛЕПТІН (гормон ситості) - при нестачі сну падає на 20%, а чим його менше - тим сильніше голод🧟♀️ Так що, якщо відчуваєте перед сном прилив лютого голоду - пийте воду і швидко спати! Вранці пройде 😁😜 PS Якщо є зайві кг і вранці на зважуванні вага не упал- значить вечеря була не дуже то й ваш. Кому-то добре від білкового, а кому-то від вуглеводного (гречка, киноа ...) вечері! І кефір теж може дати плюс😅 так що пробуйте і робіть свої особисті висновки. До скількох їсте ЗВИЧАЙНО?
Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку схуднути легше, ніж взимку, однак не в усіх виходить це зробити, бо треба виконувати певні кроки. Також дієтологи стверджують, що особливо ефективним способом швидко схуднути без шкоди для здоров'я є дієта "Варені яйця".
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