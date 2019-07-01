Аніта Луценко пояснила, чому їсти на ніч дуже шкідливо

Українська спортсменка і відомий фахівець зі схуднення Аніта Луценко заявила, що їжа на ніч може призвести до проблем зі здоров'ям і зайвої ваги.

"Ніч для сну — день для їжі", — написала Луценко на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, саме вночі виробляються гормони, які відповідають за регенерацію, омолодження, імунітет і схуднення: мелатонін, соматотропін і тестостерон. Але, додала спортсменка, їжа перед сном блокує ці процеси і викликає конфлікт гормонів.

Луценко пояснила, чому їсти на ніч шкідливо Kleo.ru

"У підсумку, зайва вага набирається, організм зношується і старіє швидше", — заявила Луценко.

Вона повідомила, що вечеряти треба за три години до сну, і запропонувала для прийому їжі ввечері кілька варіантів. Серед них: каша і овочі, риба або птиця із овочами, суп або суп-пюре.

Як підмітила фахівець зі схуднення, під забороною червоне м'ясо, хліб, солодощі, фрукти, солодкий сир і білий хліб, адже ці продукти порушать сон і застопорять процес схуднення. Луценко додала, що пити трав'яний чай можна, але в малих кількостях — до 100 мл.

Також спортсменка розповіла, що гормон ситості лептин у разі нестачі сну падає на 20%, тому чим його менше — тим сильніший голод️.

"Так що, якщо відчуваєте перед сном прилив лютого голоду — пийте воду і швидко спати! Вранці мине", — написала Луценко і додала, що все ж харчування треба добирати індивідуально.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку схуднути легше, ніж взимку, однак не в усіх виходить це зробити, бо треба виконувати певні кроки. Також дієтологи стверджують, що особливо ефективним способом швидко схуднути без шкоди для здоров'я є дієта "Варені яйця".

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