"Фуфломіцин!" Комаровський "розпік" популярний препарат для імунітету

Популярний для зміцнення імунітету препарат ехінацеї не має жодного впливу на організм людини.

Про це в своєму Youtube-каналі розповів лікар Євген Комаровський, відповідаючи на запитання підписників в Instagram після публікації з порадами щодо посилення імунної системи.

"Ось ці всі травички для імунітету ніяк не впливають, не підвищують і не знижують, тому їх можна в кожен будинок. Тому літрами п'ються препарати ехінацеї — нікому не заважає погань, яка здорово збагачує виробників препаратів. Тому робіть правильні висновки", — пояснив він свою позицію з приводу цього препарату.

Євген Комаровський скрін відео

Крім того, лікар розповів про марність безлічі лікарських засобів.

"Для бажаючих лікуватися придумано величезну кількість "фуфломіцинів" з невеликою кількістю побічних ефектів. Це дуже добре розглянути на прикладі імунної системи. Якщо препарат по-справжньому її стимулює, то збільшує не тільки вираженість відповіді на інфекційні захворювання, але і ймовірність алергічних реакцій. Якщо ж він гальмує імунні реакції, він, звичайно, лікує алергію, але й послаблює організм, роблячи його чутливим до інфекційних хвороб", — відзначив лікар, пояснюючи, що такі препарати абсолютно не потрібні.

Лікар Комаровський скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаровський розповів про те, що вживання аскорбінової кислоти може загрожувати утворенням каменів у нирках.

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