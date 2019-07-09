Мы (многие) неоднократно писали о непрофессиональных действиях и.о. министра здравоохранения Украины У. Супрун. Единственное, чего никто не вменил ей в виду это – воровство. Да, заблуждения, да, некомпетентность, но не махинации с приобретаемыми за бюджетные деньги медикаментами. И в этом, безусловно, есть недостатки, но они, вряд ли, обусловленные корыстью Супрун.

А вот о членах комитета по здравоохранению Верховной Рады (ВР), этого не скажешь. Самая одиозная – Оксана Корчинская, которая "сидит" на финансовых потоках зарубежных фондов и через свой благотворительный фонд "Таблеточки" зарабатывает на отправке украинских детей, страдающих онкогематологией, на лечение заграницу и поставках медицинского оборудования в "Охматдет". Еще во времена Януковича и Богатыревой, Корчинская входила в рабочие группы по закупкам лекарств (именно тех, на закупках которых по данным СБУ воровали до 40% от их стоимости) и была членом Координационного совета по строительству нового корпуса Охматдета. Если до начала своей "волонтерской" и "общественной" деятельности, Корчинская не могла похвастаться большими доходами, то уже став депутатом задекларировала аж три квартиры в Киеве и квартиру в Житомире. Также она указала в декларации, что владеет антикварным изданием "Кобзаря" в 1840 году стоимость более 200 тыс. грн. А еще Корчинская задекларировала серьезную наличность. Лично для меня особенно неприемлемым является активное участие Корчинской в развале онкогематологического отделения больницы Охматдет, где работали уникальные для Украины специалисты С.Донская и О.Рыжак. Теперь, когда "ушли" этих специалистов, некому делать пересадку костного мозга в Украине и остается только "на карман" Корчинской посылать этих несчастных детей в разные страны, даже в Белоруссию, где ранее здравоохранение уступало украинскому.

А что вы спросите делали остальные члены комитета ВР? Может, наконец, добились принятия закона о страховой медицине? Или подняли зарплату медикам? Увы. Поющая и сменившая 4-х мужей председатель комитета по здравоохранению О.Богомолец, имеющая, между прочим, ряд квартир в Киеве и музей в Радомышле, активно лечившая пострадавшего (до сих пор неясно от чего) В.Ющенко, недавно выступила с судьбоносным проектом закона о запрещении в Украине мата (нецензурной лексики). Наверное в ВР ее послали граждане Украины и стоявшие на майдане как раз ради этого. Проведем "дематюкацию" и Украина расцветет!

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А как вам другой член этого комитета О.Мусий, эксминистр, прославившийся в Минздраве любовью к фармфирмам? В 2015 году он внес законопроект, в котором предложил прекратить называть копейки копейками и переименовать их в рубли. Представляете, как мы все после этого разбогатеем? То есть профильный медицинский комитет "порожняк не гонит". А то, что подобные законопроекты отнимают время у депутатов, последние за это время получают немалую заплату и всяческие виды материальной помощи, это так себе.

Еще А. Квиташвили в свое время обвинил руководство профильного комитета Верховной Рады – Ольгу Богомолец, Оксану Корчинскую и О.Мусия, в саботаже реформирования системы здравоохранения из-за того, что профильный комитет не рассмотрел разработанные Минздравом и зарегистрированные Кабинетом министров законопроекты относительно реформирования системы здравоохранения. Но когда это делать? Мы же видим, как трудно зарабатывает О.Корчинская, какими законопроектами занимаются О.Богомолец и О.Мусий. Некогда и не до того им друзья. И не до нас всех, конечно. Да и представляете как нам повезло жить в то время, когда в Минздраве хозяйничает У.Супрун, а в ВР такие красавцы? Просто уникальное для здравоохранения Украины время.

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