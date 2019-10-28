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/ Грип та застуда

Жители Британии, Ирландии и Украины начали болеть гриппом

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С начала сезона в Европе уже обнаружили 32 вируса гриппа. Из них 8 вирусов A (H1N1) pdm09, 10 - A (H3N2) и 14 вирусов гриппа типа B (8 из которых относятся к линии B/Victoria, передает Flu News Europe.

За прошлую, 42 отчетную неделю, с 14 по 20 октября из 403 исследуемых образцов дали положительный результат 6 материалов на вирус A (H3N2), 3 - A (H1N1) pdm09 и 2 на вирусы гриппа типа B.

Великобритания сообщила о 8-ми лабораторно подтвержденных случаях заболевания гриппом: 7 человек были инфицированы вирусами гриппа типа A, 2- подтипом A (H1N1) pdm09 и 1 - вирусом типа B.

С начала сезона только в Великобритании сообщалось о 19 случаях заболеваниях. 16 человек были заражены гриппом типа A, 3 - гриппом типа B.

Грипп

Грипп

Иллюстрация

Начиная с 40-ой недели Ирландия и Украина сообщили о 9 лабораторно подтвержденных случаях заболевания гриппом. 7 человек были инфицированы вирусами гриппа типа A, 4 из них подтипом A (H3N2), а 2 - вирусами гриппа типа B.

В целом по Европе ОРВИ преимущественно болеют дети. Читайте больше на Грип.ua.

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Тема
здоров'я
Тег
грип
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