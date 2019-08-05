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/ Грип та застуда

Замінить Таміфлю? Roche представила новий препарат проти грипу

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Клінічні випробування нового препарату XOFLUZA для лікування грипу від Roche показали, що одноразовий прийом ліків зменшує ймовірність інфікування.

Отримані результати дають фармкомпанії надію на повернення позицій на ринку протизастудних засобів, які були втрачені через придушення Таміфлю генериками. Про це повідомляє Reuters.

XOFLUZA (балоксавір марбоксіл) є єдиним антивірусним засобом з новим механізмом дії, який ефективний як у здорових людей з грипом, так і у людей з високим ризиком ускладнень. Вчені встановили, що XOFLUZA може зупинити поширення вірусу грипу А і В у організмі людини протягом 24 годин, тоді як за допомогою Таміфлю цей процес займає 72 години.

Препарат проти грипу XOFLUZA

Препарат проти грипу XOFLUZA

Скріншот consumerreports.org

В даний час лікарський засіб схвалено в Японії для лікування грипу типів A і B у дітей, підлітків і дорослих, а також в США для лікування гострого неускладненого грипу у людей віком 12 років і старше. Американський регулятор FDA прискорив розгляд додаткових застосувань ліків для лікування людей з високим ризиком ускладнень від грипу, рішення по якому може прийняти до кінця 2019 року.

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Тема
здоров'я
Місце
Швейцарія
Теги
ліки грип
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