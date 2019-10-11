За прогнозами, на грип та ГРВІ перехворіють 6,7 мільйонів українців

За прогнозами, цього року підхопити вірусні інфекції можуть на мільйон українців більше, ніж за сезон 2018-2019 рр. Тоді в країні зафіксували 5,4 млн випадків захворювань на грип та ГРВІ. Центр громадського здоров'я прогнозує, що в цьому сезоні перехворіє до 6,7 млн осіб. Очікуються дві хвилі підйому захворюваності: у грудні та наприкінці січня – початку лютого. Епідемічний поріг для нового сезону становитиме 476,7 на 100 000 населення. Минулого року, коли превалював штам вірусу “Сингапур”, в Україні від ускладнень померли 64 людини.

Штамів цього року передбачається чотири: “Канзас” (А/H3N2), “Брісбен” (А/Н1N1), “Колорадо” (належить до гілки B/Victoria) і “Пхукет” (належить до гілки B/Yamagata). Найбільше небезпечні – новий для нас "Канзас" А/H3N2 (це той штам грипу, який викликає хвилю важких респіраторних захворювань з досить високою смертністю) та "Брісбен". Саме віруси грипу типу А вважаються небезпечними через більш важкий перебіг хвороби. Первинні їх ускладнення – це важкі форми пневмонії, які виникають у перші дві доби після підхоплення вірусу. Вторинні розвиваються на 4-5 добу захворювання, можуть проявлятися отитами, бронхітами, менінгоенцефалітами (запалення мозку та його оболонок), тощо. Більше інформації на сайті Грип.ua.

Загалом, від цих вірусів варто берегти дітей, а особливо до 2 років, вагітних жінок, стареньких, хворих на діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби легенів, людей з надмірною вагою та тих, хто перебуває на імунносупресивній терапії. Крім того, існують професійні групи ризику, які наражаються на небезпеку підхопити вірус: медпрацівники, вчителі й вихователі, продавці, водії громадського транспорту, усі, хто щоденно стикаються з великою кількістю людей.

Підйом захворюваності очікується в грудні і в кінці січня - на початку лютого

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я склала список із 10 головних викликів для людства в галузі охорони здоров’я в 2019 році. Один із них – це пандемія грипу. "Світ зіткнеться з черговою пандемією грипу. Єдине, чого ми не знаємо, це коли вона станеться і наскільки вона буде серйозною", – зазначають в організації.

За даними ВООЗ, щорічно від грипу помирає близько 650 тисяч осіб.

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