З лікуванням грипу зволікати не слід

На грип та ГРВІ в Україні в наступному сезоні за прогнозами епідеміологів перехворіє до 6,7 мільйонів людей. Традиційно, найвищі хвилі підйому захворюваності очікуються в грудні, наприкінці січня-початку лютого 2020 року.

Чому важливо якомога раніше розпочинати лікування грипу та захворювань, що дуже схожі на нього, пояснюють експерти сайту Грип.ua.

Вірус грипу може викликати розвиток вірусної пневмонії. Цей стан небезпечний блискавичним розвитком, коли зволікання з початком лікування у перші години може мати фатальні наслідки.

Грип може викликати серйозні ускладнення Ілюстрація

Дуже часто на фоні грипу "піднімають голови" різні бактерії, які людський організм, виснажений боротьбою з грипом, просто не в змозі подолати. Так виникають бактеріальні ускладнення грипу, такі як запалення легень (пневмонія), захворювання вуха (отит), запалення приносових пазух (синусит), бактеріальні бронхіти, ангіни, гнійні менінгіти та енцефаліти тощо.

У численних дослідженнях було встановлено, що ранній початок лікування грипу, а саме в перші 48 годин, прямими противірусними засобами суттєво зменшує тривалість хвороби, а також не дозволяє вірусу негативно вплинути на імунний захист.

Захворювання на грип може спровокувати або загострення хронічного захворювання, або посилювати його прояви з ураженням інших органів і систем організму.

Добре відомо, що діти, особливо віком до 5 років, надзвичайно вразливі до дії будь-яких інфекційних агентів, і вірусу грипу зокрема. Затяжні вірусні захворювання виснажують дитячий організм, з часом така дитина починає відставати у фізичному та нервово-психічному розвитку від свої однолітків. Тому батькам треба бути дуже уважними і при появі перших ознак грипу в дитини не чекати, поки саме мине або організм побореться, а якомога раніше розпочинати лікування прямими противірусними засобами.

Діти дуже вразливі до дії будь-яких інфекційних агентів Ілюстрація

Вірус грипу надзвичайно небезпечний як для майбутніх матерів, так і для ненароджених діточок. Ускладнення грипу у вагітних жінок виникають досить часто, особливо у другому і третьому триместрах. У післяпологовому періоді протягом перших 2-х тижнів також відзначається високий ризик розвитку ускладнень, пов’язаних з грипом.

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