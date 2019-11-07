Максимум користі! Розкрито секрет правильного заварювання шипшини

Шипшина є дуже корисною для організму, особливо під час застуди чи інфекційних захворювань, проте за неправильного її заварювання від неї буде небагато толку.

Про те, як отримати максимальну користь від цієї ягоди, розповіла дієтологиня Світлана Фус у Facebook. Вона навела кілька порад, як правильно заварювати чаї та відвари з шипшини.

За зауваженням дієтологині, шипшину недарма називають чемпіоном із вітаміну С, адже у ній міститься дуже багато аскорбінової кислоти. Так воно є, але саме в сухому, засушеному або замороженому вигляді.

Як заварювати шипшину - поради mcdowellsherbal.com

Із шипшини можна приготувати компот чи відвар, але так вона принесе вже набагато менше користі. Як стверджує пані Світлана, під час термічної обробки концентрація вітаміну С зменшується в багато разів.

"З цієї причини шипшину не треба заварювати окропом і довго настоювати в термосі. Так у вас буде більшою мірою жовчо- і сечогінний засіб, адже плоди мають помірну спазмолітичну, жовчогінну дію. А щоб здобути більше користі із шипшини, залийте її водою температурою не вище 80 градусів і настоюйте кілька годин у закритій ємності", – радить дієтологиня.

Ще в ягодах шипшини є вітаміни E, K і P, антиоксиданти, мінерали. Але річ у тому, що вміст вітаміну С та інших корисних речовин вимірюється на 100 г продукту, з'їсти ж таку кількість шипшини дуже важко, додала вона.

"Це зовсім не означає, що треба відмовлятися від шипшини і не готувати відвар або компот. Потрібно розуміти, що шипшина містить трохи корисних речовин у тій кількості, яку реально вжити. Вона слугує тільки додатковим джерелом у нашому осінньо-зимовому раціоні", – йдеться в дописі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт у сфері фітнесу Нікі Віброу зробила висновок, що вісім чашок трав'яного чаю в день можуть істотно уповільнити процес старіння людського організму.

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