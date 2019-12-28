Вижити в епідемію: лікарка розповіла, як врятуватися від грипу

Нинішня зима створила чудові погодні умови для активного поширення всіляких вірусів, зокрема грипу.

Тому якщо ви не пройшли вакцинацію, ризики підхопити інфекцію збільшуються в рази, а отже вам потрібно особливо уважно поставитися до питання профілактики захворювання.

MedOboz рекомендує прислухатися до порад терапевтині Наталії Гордієнко, які допоможуть знизити всілякі ризики.

Щоб врятуватися від грипу, треба підтримувати імунітет Корреспондент

"Мої рекомендації всім відомі. Найперше щоб допомогти організму у протистоянні вірусам і бактеріям, треба раціонально повноцінно харчуватися: часто, але маленькими порціями, виключити "сміттєву" їжу, їсти побільше свіжих фруктів і овочів", – зазначає лікарка.

Не варто, за її словами, і перепрацьовувати. Так, зайві навантаження завдають такої самої шкоди організму, як і стреси: вони знижують імунітет і роблять організм сприйнятливим до хвороботворних мікроорганізмів. При цьому взагалі нехтувати фізичною активністю не можна. Навіть звичайна нескладна ранкова зарядка зміцнює захисні функції і налагоджує всі процеси в організмі. Так що тримайте баланс між навантаженнями і відпочинком – не перевтомлюйтеся, але і не залежуйтеся.

"Вдягатися треба відповідно до погоди – не можна красуватися в тонких куртках у холодну вітряну погоду або вдягати теплі шуби й дублянки, коли на вулиці ще не настільки холодно. Адже і переохолодження, і перегріви однаково порушують терморегуляцію організму і підвищують ризики захворіти", – наголошує Гордієнко.

В епідемічний період лікарка рекомендує менше бувати в місцях масового скупчення людей, адже саме в таких умовах ймовірність підхопити вірус зростає у десятки разів.

"Якщо все ж таки захворіли (з'явився нежить, озноб, біль у тілі) найперше залишайтеся вдома – ніякої роботи, "тусівок", зустрічей, походів у магазин тощо. По-перше, хвороба вимагає постільного режиму для якнайшвидшого одужання. По-друге – так ви не будете заражати людей з оточення, – нагадала терапевтиня. – Протягом двох днів можна приймати симптоматичні препарати – від температури, від нежитю, від болю в горлі, але якщо за цей час полегшення не настало або з'явився кашель – треба йти до лікаря. У такому разі треба вводити правильні протикашльові засоби, противірусні препарати та/або антибіотики".

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