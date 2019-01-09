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/Грип та застуда

Як відрізнити грип від застуди: названо найважливіші ознаки

1.5тЧитати матеріал російською

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун назвала найголовніші ознаки, за якими грип можна відрізнити від застуди вже на ранніх термінах захворювання.

Перше, на що варто звернути увагу — швидкість погіршення самопочуття. Застуда починається поступово, а температура може підвищуватися протягом декількох днів, повідомила Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"А симптоми грипу розвиваються різко, майже миттєво, з високою температурою, болем в очах, ломотою у м'язах. Зазвичай ви можете чітко визначити, коли почалася хвороба", — пояснила в.о. міністра охорони здоров'я.

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Другий індикатор — це температура. При застуді вона може становити до 37,5, а для грипу — від 38 і вище.

Також у цих двох хвороб відрізняються ознаки інтоксикації. Під час грипу пацієнт з перших днів відчуває ломоту, біль у голові і м'язах. При більш легкому захворюванні найчастіше виникають відчуття слабкості.

Також при застуді майже завжди виникає нежить (що рідко буває при грипі) і кашель разом із болем у горлі. А ось хворобливі відчуття в очах вказують частіше на грип, ніж на застуду.

"Сльози, червоні очі і світлобоязнь — характерні саме для грипу", — уточнила Супрун.

Ілюстрація

Ілюстрація

АиФ

Однією з найнебезпечніших ознак є задишка і відчуття нестачі повітря. При застуді найчастіше виникає через нежить, а під час грипу пов'язані з дихальною недостатністю. У такому разі треба терміново звернутися до лікаря.

Як писав OBOZREVATEL, у грудні захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищила епідемічний поріг.

Водночас понад 65% хворих — діти у віці до 17 років, через що у багатьох містах на карантин закриваються школи або окремі класи.

Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
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