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/ Грип та застуда

Як відрізнити грип від ГРВІ: лікар назвав головні ознаки

1.5т
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На відміну від ГРВІ (гострої респіраторної вірусної інфекції), захворювання на грип наступає раптово і характеризується різким підвищенням температури.

Про те, як розпізнати симптоми ГРВІ та грипу, в ефірі ObozTV розповів сімейний лікар Владислав Ващенко.

За словами медика, для ГРВІ характерний поступальний характер розвитку.

"Грубо кажучи, спочатку з'являється першіння в горлі, загальне нездужання, риніт. І симптоматика поступово наростає, доходячи до температури 37 °C і вище. Як правило, це відбувається дуже плавно", – пояснив він.

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Грип же "підкошує" людину різко і раптово, наголосив Ващенко.

"З грипом все з точністю до навпаки. У вас немає жодного симптому, а просто дуже висока температура, яка погано контролюється і погано збивається. Вже потім до цього може додаватися більш серйозна симптоматика: фотофобія (коли вам важко дивитися на світло) і підвищена чутливість до звуків", – розповів лікар.

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Ще однією відмінністю, додав він, є міалгія, тобто біль у м'язах.

"При вірусній інфекції – незначна міалгія. При грипі може одразу спостерігатися, що все дуже болить, крутить, ламає до нестями", – уточнив Ващенко.

Медик зауважив, що по-різному проявляється і загальне нездужання. Якщо при ГРВІ людина може навіть ходити на роботу, то при грипі часто навіть не здатна нормально сама себе обслужити.

"Аж до того, що дійти на кухню і набрати води для хворого стає проблемою", – пояснив він.

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У будь-якому випадку Ващенко порекомендував або викликати лікаря додому, або звертатися до сімейної амбулаторії. Лікарі проведуть обстеження і призначать відповідне лікування.

У більшості випадків грип виліковний, але бувають і летальні випадки

У більшості випадків грип виліковний, але бувають і летальні випадки

moz.gov.ua

OBOZREVATEL нагадує, що грип загрожує смертельними ускладненнями. Правильне і своєчасно лікування допоможе запобігти появі більш серйозних проблем, серед яких пневмонія, міозит, захворювання серцево-судинної системи.

Єдиний спосіб уникнути зараження або максимально полегшити перебіг захворювання – пройти вакцинацію. Так, в Києві щеплення від грипу можна зробити в 40 медичних установах.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
здоров'я Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Владислав Ващенко
Місце
Україна
Теги
грип Щеплення від грипу хвороба
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