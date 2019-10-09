Як вберегтися у сезон застуд: Комаровський назвав 10 правил

Для того, щоб не захворіти в "сезон застуд", потрібно уникати людних місць, намагатися перебувати на свіжому повітрі і стежити за тим, щоб у приміщеннях воно було чистим, прохолодним і вологим.

Про це написав відомий український лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram. Він дав 10 важливих порад для цього періоду:

Комаровський назвав 10 правил для сезону застуд

Потрібно уникати людних місць.

Перебувати на свіжому повітрі, адже там концентрація вірусів "у тисячі разів" менша, ніж у будь-якому приміщенні.

Тримати дистанцію з хворими. Чим ближче до людини – тим більше шансів заразитися.

Потрібно відходити подалі від людей з ознаками ГРВІ (кашель, чхання, нежить, закладений ніс).

Руки хворого – джерело інфекції. Варто уникати рукостискань, використовувати рукавички в громадських місцях. Особлива увага – дверним ручкам (всюди) і поручням в міському транспорті.

Шанси підхопити вірус особливо великі там, де багато дітей, і там, де багато хворих, – особлива обережність при відвідуванні дитячих поліклінік.

Вірусні частинки годинами і добами зберігають активність у пилючному, сухому, теплому і нерухомому повітрі та майже миттєво гинуть у чистому, прохолодному, вологому і тому, яке рухається. Потрібно не перегрівати його, зволожувати і провітрювати.

Оптимальні параметри повітря для житлових приміщень: температура +16...+22 градуси, відносна вологість – 40-70%. Варто дотримуватися цих критеріїв.

Потрібно мити руки. Немає можливості – використовувати вологі гігієнічні та дезінфекційні серветки.

Зволожувати слизові оболонки дихальних шляхів, застосовувати для введення в носові ходи краплі або аерозолі на основі сольових розчинів, а також полоскати рот звичайною водою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський розповів, що для того, щоб дитина не заразилася вошами від інших людей, потрібно навчити її уникати безпосереднього контакту голови до голови, носити "правильний" одяг. А якщо все ж малюк підхопив паразитів – лікувати його "Перметрином".

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