Як поширюються віруси ГРВІ та грипу

З приходом холодів у всіх з'являються турботи, пов'язані із захворюваннями на вірусні інфекції. Багато хворіють по кілька разів на рік, а діти ще частіше. Як попередити виникнення застуди? Що потрібно знати, для того, щоб не захворіти? Важливим моментом у питаннях, що часто виникають, є те, як саме поширюються віруси ГРВІ та грипу. Знаючи основні шляхи їх передачі, можна вберегти себе або знизити ризик підхопити інфекцію, і залишатися здоровим в період високої захворюваності на застудні інфекції.

Чому люди найчастіше хворіють ГРВІ і на грип в осінньо-зимовий період?

Хоча пік захворюваності на звичайну застуду зазвичай припадає на осінньо-зимові місяці, сама по собі холодна погода не є причиною цього захворювання. Вважається, що в холодні місяці люди проводять більше часу в приміщенні поруч один з одним, що сприяє поширенню вірусу. З цієї самої причини діти в дитячих садочках і школах особливо схильні до ГРВІ та грипу. Існує точка зору, що низька вологість в ці більш холодні місяці сприяє збільшенню поширеності застуди, оскільки більшість з вірусів краще виживають в умовах низької вологості. Тому в осінньо-зимовий сезон циркулює безліч респіраторних вірусів, таких як грипу A / B, парагрипу, респіраторно-синцитіальний вірус, риновіруси і багато інших представників численного сімейства (сьогодні їх налічується близько 200 видів).

Які основні шляхи зараження людини вирусами ГРВІ і грипу?

Ці віруси дуже легко поширюються. Основним шляхом поширення вірусів ГРВІ і грипу є повітряно-крапельний. Тобто, при кашлі та чханні хворою людиною з частинками слизу і слини в повітря потрапляють віруси, що спричиняють респіраторних інфекцій. Краплі від чхання можуть поширюватися на відстань до 4,5 метрів, при цьому в повітря потрапляє близько 40 000 потенційно заражених вірусом крапель. Тому будинки, офіси, громадські приміщення і класні кімнати так легко забруднюються вірусами. Важливо відзначити, що висока вологість повітря в приміщенні сприяє скороченню відстані, на яку поширюються віруси, тому в теплому повітрі з підвищеною вологістю вони зберігаються набагато менше, ніж в прохолодному сухому повітрі, що зменшує ймовірність потрапляння їх в дихальні шляхи іншої людини. Якщо інша людина знаходиться в безпосередній близькості від хворого (кілька метрів), то краплі слизу або слини з розташованими на них вірусними частинками при диханні на вдиху потрапляють в ніс, рот або очі. Тому прикриття рота і носа під час кашлю або чхання знижує ризик передачі збудника повітряно-краплинним шляхом, але відкриває можливість зараження іншим шляхом - контактним, або ж побутовим.

Це другий, не менш поширений спосіб передачі застуди та грипу, яким найчастіше нехтують. А тим часом це один з важливих шляхів поширення вірусних інфекцій, особливо в колективах, де є хвора людина. Йдеться про контакт із зараженими поверхнями, до яких торкався хворий. Яким чином це відбувається? Наприклад, людина при кашлі або чханні прикрила рот долонею, після чого відразу доторкнулася до поверхні столу, або відсунула стілець, або просто взяла ручку, щоб щось записати - і все, з чим стикнулася хвора людина, автоматично стає джерелом зараження. Якщо в цей момент член сім'ї або колега скористався цією ручкою, а потім доторкнувся рукою до носа або потер очі - захворювання на ГРВІ та грип йому гарантовано. Експерти сходяться на думці, що на твердих поверхнях віруси зберігаються набагато довше, ніж на пористих, таких як оббивка стільців або інших м’яких меблів, рушники. Віруси можуть протягом декількох годин зберігати життєздатність на предметах, до яких найбільш часто торкається людина: дверні ручки, канцелярське приладдя, книги, мобільні телефони, комп'ютерна клавіатура і мишки, кавові чашки, тому вірус найбільш часто передається при контакті з цими предметами.

Основним шляхом поширення вірусів ГРВІ і грипу є повітряно-крапельний Ілюстрація

Яким чином віруси потрапляють у людський організм і викликають захворювання?

Як тільки вірус ГВРІ або грипу потрапляє в рот, очі або ніс, він відразу ж розвиває хвороботворну діяльність. Риновіруси, найбільш поширений тип вірусу ГРВІ, надходять у дихальні шляхи вже через 15 хвилин після контакту з хворою людиною і починають уражати слизову оболонку носа і горла. Симптоми риновирусной інфекції з'являються вже через 8 - 10 годин, частіше за все це виражені нежить і чхання, в меншій мірі розвивається запальний процес в горлі, температура тіла підвищується незначно. Ці явища можуть посилюватися протягом 7 - 10 днів. При грипі з моменту потрапляння вірусу в організм до появи перших симптомів може пройти 2-7 днів, а самі симптоми тривати 5-7 днів.

Яка середня тривалість захворювання на застуду?

Як правило, середня тривалість захворювання на ГРВІ та грип при неускладненому перебігу у дорослих становить 7-10 днів. Проте, в деяких випадках віруси ГРВІ можуть "затримуватися" в організмі людини, перш ніж імунна система повністю їх знищить. Так відбувається при ослабленому імунному захисті, коли у людини розвиваються ускладнення або приєднується бактеріальна інфекція. У дітей тривалість простудного захворювання навіть за відсутності ускладнень може розтягується до 14 днів.

Середня тривалість захворювання на ГРВІ та грип у дорослих становить 7-10 днів Ілюстрація

Як захистити себе від захворювання на застуду?

Хоча не завжди можливо уникнути захворювання на застуду, але за допомогою певних заходів можна знизити ймовірність потрапляння вірусів ГРВІ і грипу в організм.

Для цього необхідно:

Часто і ретельно мити руки з милом і теплою водою, або використовувати дезінфікуючий засіб для рук на спиртовій основі.

Не торкатися немитими руками до рота, носа, очей.

Триматися подалі від хворих людей.

Не ділитися з іншими посудом, особистими речами.

Вести здоровий спосіб життя, щоб підтримувати свою імунну систему у нормальному стані.

Детальніше про те, що робити, якщо у вашому оточенні є хворий на ГРВІ та грип, ви можете дізнатися на сайті Грип.ua.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram