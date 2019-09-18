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/ Грип та застуда

Як перемогти застуду: знайдений легкий спосіб

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Вчені вважають, що замість того, щоб напряму лікувати застуду, краще звернути увагу на ключовий білок всередині наших клітин, який потрібен вірусам, щоб розмножуватися.

Про це повідомляє BBC. Такий підхід дав позитивний результат під час експериментів над клітинами мишей. Однак американські дослідники поки що не готові до випробувань на людях.

Вчені почали працювати з клітинами людини, а потім використовували редагування генів, щоб відключити інструкції всередині нашої ДНК. Ці модифіковані клітини потім піддавалися впливу низки ентеровірусів – сюди входять риновіруси, які викликають застуду, та більш небезпечні віруси, які тісно пов'язані з поліомієлітом та можуть спричинити параліч.

Вчені знайшли спосіб подолати застуду

Вчені знайшли спосіб подолати застуду

"Світ 24"

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Усі віруси не змогли реплікувати всередині клітин, у яких вимкнено інструкції щодо білка. Потім вчені створили генетично модифікованих мишей, які були повністю нездатні виробляти цей білок.

"Відсутність цього гена повністю захистила мишей від вірусної інфекції. Ці миші завжди гинули [без мутації], але зараз вони вижили, і ми побачили дуже сильне зменшення вірусної реплікації та дуже сильний захист", – зазначив доцент Ян Керрет зі Стенфорда.

План учених полягає в пошуку препарату, який може тимчасово придушити білок та захистити організм.

"Ми визначили фантастичну ціль, від якої залежать усі ентеровіруси та риновіруси. Якщо її забрати, у вірусу справді немає шансів", – сказав Каретт.

Він додав: "Це дійсно хороший перший крок, другий крок - отримати хімічну речовину, яка імітує це генетичне стирання".

Як писав OBOZREVATEL, у новому епідемсезоні українців чатує грип А/H3N2 (Сінгапур) і грип групи В, а також активація кору і дифтерії.

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грип
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70rus xxx
70rus xxx
Вы что,советы тети Супрун не читали.Усиленно есть мороженое,пить ледяную воду,лед прикладывать,и простуды как не бывало.
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