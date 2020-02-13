Время пошло: почему в лечении гриппа самые важные - первые 48 часов

Грипп атакует молниеносно: за считанные часы агрессивные вирусы превращают организм в поле боя. В таком случае без контратаки не обойтись.

Когда счет идет на часы, полагаться на гомеопатию, народную медицину, надеяться на иммунитет или на "авось" - по крайней мере безответственно по отношению к себе. Если вирус гриппа попал в организм и начал стремительно размножаться (а по скорости захвата клеток он – настоящий рекордсмен), его следует останавливать незамедлительно, чтобы не допустить опасных для жизни осложнений.

Поэтому важно знать о том, что происходит с организмом и что нужно предпринимать в ключевой период – первые 48 часов после появления первых симптомов заболевания.

Каждая минута на счету

Голова раскалывается, тело ломит, а из носа течет – все признаки вирусной инфекции на лицо. Подхватить грипп или ОРВИ, как известно, довольно просто.Самый распространенный путь передачи инфекции - воздушно-капельный, но можно заразиться и после взаимодействия с предметами. При кашле, чихании выбрасываются частицы с болезнетворной микрофлорой. Они летают в воздухе, оседают на поверхностях и легко попадают в наш организм. Часто наши слизистые выталкивают эти частицы (вот почему, между прочим, первым симптомом попытки вируса пробиться в организм является насморк), но иногда вирусы пробиваются через этот заслон и атакуют дальше. В дыхательных путях они прикрепляются к клетке. С помощью специального фермента (нейраминидаза), вирус разрушает клеточную мембрану слизистой и пробивается внутрь клетки. Затем вирусная РНК проникает в клеточное ядро. Все это происходит за считанные часы.

В результате, пораженная клетка в вашем организме начинает "жить другой жизнью" и сама производить вирусные белки. Новоиспеченные вирусные частицы высвобождаются и поражают другие клетки. Весь цикл от проникновения вируса в клетку до выхода из нее новых вирусных частиц занимает всего от 6 до 8 часов. Размножение вирусов происходит очень быстро: через 8 часов попадания в организм количество потомства вирусной частицы достигает 10 в 3 степени, а концу первых суток – 10 в 23 степени.

Пик репликации вируса гриппа - в промежутке от 24 до 72 часов с момента его попадания в организм.

Именно поэтому симптомы ОРВИ и гриппа развиваются внезапно: начинается головная боль, слабость, ломота, температура тела резко поднимается до 38 градусов и выше. Но опаснее не само вирусное заболевание, а различные его осложнения, вплоть до пневмонии. Это легко может произойти, если организм ослаблен, а вирус гриппа – агрессивен, как, скажем, в случае с пандемическим свиным гриппом, при которым в случае осложнения в виде атипичной пневмонии, легкие "сгорают" за пару дней. Поэтому важно знать: если вы отмечаете у себя первые симптомы гриппа или ОРВИ, не дайте болезни развиться. Лучшая тактика здесь – срочное начало приема противовирусных препаратов, которые, согласно исследованиям, наиболее действенны в течение 48 часов с момента заражения (именно за такой временной отрезок достигается максимальная вирусная нагрузка). Их нужно начать принимать после первых же проявлений болезни, а еще лучше — сразу же после контакта с человеком, больным гриппом. Если не действовать на вирус в начальной стадии, возникают бактериальные осложнения – риниты, синуситы, отиты, трахеиты, тонзиллиты, пневмонии, менингиты, и так далее. После 48 часов грипп уже будет играть по своим правилам, и мы никак не сможем на него повлиять, но тем не менее, даже после этого периода, прием противовирусных оправдан – они помогут "сгладить" ситуацию и помочь избежать опасных для жизни осложнений.

Так что, не стоит упускать драгоценное время, надеясь на свой иммунитет: во-первых, никто не даст гарантии, что он "в расцвете сил", а во-вторых, вирус гриппа распространяется по организму настолько стремительно, что проявление симптомов – это лишь дело времени, в каком бы состоянии ни была иммунная система.

Выбираем оружие

Препараты, обладающие доказанными свойствами затруднять проникновение вируса и замедлять его репликацию, входят в группу G05 по международному классификатору - это препараты прямого противовирусного действия. Соответствующее указание должно содержаться в инструкции. Кроме того, нужно понимать, что в процессе захвата вирусом клеток, участвуют ферменты тимидинкиназы, РНК-полимеразы, ДНК-полимеразы и нейраминидазы. Поэтому инструкция должна описывать "работу" действующего вещества препарата с этими ферментами.

Признано, что лучшими препаратами являются так называемые "полимишеневые". Каждый этап жизненного цикла вируса ученые считают "мишенью". И важно, чтобы лекарство било по максимально большому количеству этих мишеней. Но здесь, как правило, напрашивается опасение – если препарат токсичен для ферментов, обеспечивающих вирусу его победоносное шествие по организму, то безопасна ли такая токсичность для организма в целом? В случае с химическими препаратами такие опасения актуальны и производители предупреждают о возможных побочных действиях в инструкциях. Поэтому прогрессивным шагом в борьбе с вирусами стало использование препаратов, в основе механизма действия которых лежат флавоноиды – растительные полифенолы (в Украине известно действующее вещество Протефлазид, которое составляет основу препарата Флавовир). Эти лекарства разрешено применять даже при лечении детей с первых дней жизни. При этом доказана и их активность в отношении многих "мишеней" вирусов гриппа, ОРВИ и не только их.

Так что в борьбе с гриппом спецназ вашего организма нуждается в супероружии и наемной армии, чтобы эффективно снизить вирусную нагрузку и уберечь иммунитет от значительных потерь в жестком поединке. Который не продлится долго и закончится выздоровлением, если вы правильно проведете первые 48 часов.

С первых часов заражения гриппом идет токсико-аллергическая реакция, поэтому насморк и кашель не проявляются у пациента – это говорит о том, что в некоторых случаях на фоне вирусной инфекции присоединяется бактериальная инфекция, что требует использования комплексной терапии при помощи антивирусных препаратов и антибиотиков. Многие врачи совершают ошибку, начиная лечить грипп антибиотиками – 72 часа нужно лечить только антивирусными препаратами, а затем подключать антибиотики.

Еще одна врачебная ошибка - это прием жаропонижающих препаратов в частности аспирина, который поражает мелкие сосуды легочной ткани (синдром Рея), что приводит к возникновению вирусных пневмоний, которые очень плохо лечатся.

Назаренко Александр Павлович

кандидат медицинских наук, директор Клиника иммунологии и аллергологии "Форпост"

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