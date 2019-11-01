Врачи готовятся к тяжелой эпидемии: возвращается грипп, который только в Америке убил 80 тысяч человек

По мере того, как начинают появляться случаи заболевания гриппом, медицинские эксперты говорят, что, хотя тяжело предсказать тяжесть предстоящего сезона, есть признаки того, что он может быть резким, напоминающим о смертельном гриппе, который распространился два года назад.

Исследуя грипп этого года в Австралии и Южном полушарии (тут сезон гриппа начинается примерно на несколько месяцев раньше), врачи из США говорят, что они готовятся к тяжелому сезону и предупреждают пациентов о необходимости принимать меры предосторожности, сообщает Medical Xpress.

Так, преобладающим вирусом для Южного полушария был H3N2 (его также обвиняли в суровом сезоне 2017-18 годов в США), который убил почти 80 тысяч человек.

Центры по контролю и профилактике заболеваний назвали его самым смертоносным сезоном гриппа за последние десятилетия.

Смотря на сезон в Австралии, можно предсказать, что может произойти в Северном полушарии, хотя и это не всегда точно. По оценкам специалистов в 50–70% случаев Северное полушарие Земли по гриппу отражает то, что было в Южном полушарии".

Грипп Иллюстрация

Экспертный ресурс Грип.ua, отслеживающий развитие эпидемической ситуации в Украине, подтверждает эти опасения. В частности, сообщается о нетипично раннем появлении гриппа в Европе: эпидемические службы Германии и Латвии сообщили, что случаи тяжелого гриппа зафиксированы на три недели раньше обычного.

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