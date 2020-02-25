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/ Грип та застуда

Від грипу в Україні вже померли десятки осіб: стало відомо про нові смерті

1.1т
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У Львівській області з 17 по 23 лютого від ускладнень викликаних грипом померли 64-річна жінка та 78-річний чоловік.

У Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України відзначили, що хворі не відразу звернулися за допомогою до лікарів, що призвело до летального результату.

"Хворі звернулися за медичною допомогою на 3-4-й день захворювання. Стан ускладнився через наявність супутніх захворювань – цукрового діабету, хвороб серцево-судинної системи і нирок. Лабораторно підтверджено вірус грипу типу А", – йдеться в повідомленні.

Грип в Україні

Грип в Україні

Нагадаємо, що протягом минулого тижня (з 10 по 16 лютого), в Україні від ускладнень грипу померли десять чоловік. Всього в Україні з початку епідсезону (жовтень 2019 роки) зареєстровано 38 летальних випадків.

Яка ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ в Україні, і чи загрожує епідемія – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі розповіли, як уберегтися від смертельного грипу.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Львів
Теги
свинячий грип Щеплення від грипу
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