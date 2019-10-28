Вчені наблизилися до створення ліків від грипу, які мають захистити від усіх відомих штамів

Свою роботу вчені з Університету штату Джорджія опублікували в Science Transitional Medicine. За заявою авторів, експериментальні ліки EIDD-2801 на тестах показало велику результативність. Воно блокує РНК-полімерази - фермент, який виконує важливу роль в процесах відтворення і множення вірусу грипу. EIDD-2801 сприяє виникненню і накопиченню мутацій, через які вірус втрачає здатність розмножуватися.

Модельними тваринами служать тхори - дослідження на них найточніше показує реакцію людського організму при захворюванні на грип. Під впливом нового препарату у тхорів вірусне навантаження швидко знижувалася, і симптоми грипу у оброблених тварин тривали значно менший термін, ніж у тих тхорів, яким ліки не давали.

Вчені відзначають, що новий препарат, по крайней мере в поточному тестуванні, не дозволяє вірусу швидко виробити резистентність.

"Ми вважаємо, що ця сполука має високий клінічним потенціалом як лікарський засіб проти грипу наступного покоління, яке поєднує в собі ключові противірусні властивості,", - сказав Річард Племпер, старший автор дослідження і професор Інституту біомедичних наук Університету штату Джорджія виданню WebMD.

Новий препарат не дозволяє вірусу швидко виробити резистентність Ілюстрація

Чи пройде ліки EIDD-2801 випробування на людях - покаже час. Дослідження такого типу як правило тривають роками, щоб з'ясувати не тільки його позитивний вплив препарату, а й можливі побічні ефекти.

На сьогоднішній день в світі існують і використовуються лише кілька найменувань противірусних препаратів (серед них - і один український продукт), які пройшли повний цикл клінічних випробувань, довели свою ефективність при грипі і не мають побічних ефектів. Читайте більше на Грип.ua.

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