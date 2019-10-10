Вакцинація від грипу в розпалі: де купити вакцину, і хто прищеплюється за півціни

Українцям пропонують тривалентну "Джісі Флю" з Південної Кореї і чотиривалентну "Ваксигрип Тетра" з Франції. Ціни в аптеках на вакцини складають в середньому від 260 до 350 гривень. "Джісі флю" може бути використана для невеликих колективів: 10 доз вакцини обійдуться трохи дешевше, ніж поштучно.

Так, тривалентна вакцина, яка захищає від трьох вірусів грипу допоможе протидіяти штамам А (H1N1) pdm09 і А (H3N2), а також одному штаму вірусу грипу B. Чотиривалентні вакцини з Франції попереджають чотири види вірусу: А (H1N1)pdm09 і А ( H3N2) і два штами вірусa грипу B.

Зробити щеплення пропонують також в приватних клініках. Вся процедура, разом з вакциною та оглядом, буде коштувати від 400 до 700 гривень. При колективній вакцинації можуть зробити знижку, повідомляє grippua.com.ua

А ось жителі Вінниці можуть зробити щеплення за півціни в рамках програми "Стоп-грип", яка вже четвертий рік діє в місті. Вона передбачає безкоштовну вакцинацію дітей з інвалідністю та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі інші жителі можуть придбати вакцину з 50% знижкою. Всім, хтось хоче вакцинуватися зі знижкою необхідно звернутися в Центри первинної медико-санітарної допомоги, взяти рецепт, з яким і відправитися в аптеку.

Від грипу потрібно вакцинуватися щороку за відсутності протипоказань. Вакцинуватися можна протягом всього епідсезону - з осені й до весни. Але, потрібно пам'ятати, що навіть вакцини не захищають від всіх типів вірусів, а імунітет, який вони створюють, не є довготривалим. Експерти також радять користуватися перевіреними противірусними засобами для профілактики і лікування грипу та ГРВІ.

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