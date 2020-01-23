В Україні зросла смертність через грип: чи загрожує епідемія

В Україні зростає кількість хворих на грип та застуду. І поки у Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що про епідемію не йдеться, вже від початку епідсезону повідомляється про 9 смертей від ускладнень внаслідок захворювання на грип. Мільйони людей звернулися по допомогу до лікарів.

Яка ситуація в Україні із захворюваністю на грип та ГРВІ, і чи загрожує епідемія – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

В Україні за останній тиждень кількість хворих зросла на 35%.

Летальний результат зафіксований у 9 випадках.

Всього ж від початку епідсезону захворіло на грип 2,2 мільйона осіб.

В Україні циркулює 4 штами грипу, двоє з них особливо небезпечні.

Епідемія грипу імовірна в декількох областях.

Мільйони хворих

Раніше пік гострих респіраторних захворювань прогнозувався на кінець січня – початок лютого. Але вже з початку січня спостерігається зростання хворих на грип і ГРВІ, за останній тиждень кількість хворих збільшилася на 35%.

Грип в Україні "Корреспондент"

Так, офіційні дані стверджують, що за тиждень із 6 по 12 січня 2020 року на ГРВІ захворіли 105 260 осіб, з них 61,5% – діти у віці до 17 років. Однак у МОЗ повідомляють, що рівень захворюваності на 42,3% менший за епідемічний поріг по Україні.

Всього ж із 30 вересня до 12 січня захворіли на грип 2,2 мільйона осіб (5,8% населення), з них 1,5 мільйона – це діти (68% від усіх захворілих). Госпіталізовано було 61 842 особи.

Новини В Україні від ускладнень грипу померла породілля

З початку сезону захворювань на гострі вірусні інфекції та грип загинуло вже дев'ятеро осіб. Шестеро загиблих були зареєстровані в Житомирській області, два смертельних результати – в Тернопільській області і один – у Запорізькій області. Перший смертельний випадок був зафіксований 31 грудня. Серед загиблих – вагітна жінка і 6-річна дитина.

У Києві ж кількість хворих на грип і застуду в новому році зросла на 35,2%. За минулий тиждень було зареєстровано 9176 випадків хвороби. З них 5349 хворих – діти. Але і в цьому випадку в КМДА зазначають, що зараз про епідемію грипу в країні говорити рано.

За даними медиків, протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіє від 4,8 млн до 6,7 млн осіб.

В Україну прийшов небезпечний штам грипу Канзас

В кінці кожного епідемічного сезону Всесвітня організація здоров'я прогнозує, які штами грипу циркулюватимуть у наступному. Цього року їх передбачається чотири: "Канзас" (А/H3N2), "Брісбен" (А/Н1N1), "Колорадо" (належить до лінії B/Victoria) і "Пхукет" (належить до лінії B/Yamagata).

Найнебезпечнішими з них вважаються перші два види, випадки захворювання якими, вже фіксуються в Україні. Так, від початку 2020 року в Житомирській області під час лабораторних досліджень у 31 хворого виділено вірус грипу A (H1N1) пандемічний, що також зветься "свинячий грип". Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомив завідувач відділом організації епідеміологічних досліджень Житомирського обласного лабораторного центру Анатолій Головченко.

Грип в Україні "РБК"

Грип А H1N1 циркулює в Україні з 2009 року, може вражати нижні дихальні шляхи, тобто викликати первинні вірусні пневмонії, які є основною причиною смерті хворих. За два-три дні в легенях відбуваються незворотні зміни. Цей штам вірусу вражає людей з надмірною масою тіла, цукровим діабетом, бронхіальною астмою, вагітних. Причому смертність від нього домінує у молодих людей.

Що стосується вірусу А/H3N2 "Канзас", то поки немає офіційно зареєстрованих випадків смерті від даного штаму грипу, проте в минулому сезоні в Америці від нього померло 80 тисяч осіб.

Новини Імунолог розповіла про найкращі сучасні ліки від грипу

"Канзас" дуже небезпечний для людей похилого віку, вагітних, людей з ожирінням. Діти його переносять легше. Цей штам небезпечний тим, що викликає вторинну пневмонію. Спочатку вірус руйнує епітелії, а потім приєднується бактеріальна пневмонія", – повідомила у коментарі OBOZREVATEL завідувачка відділом респіраторних та вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алла Мироненко.

Однак поки цей штам грипу не поширений в Україні.

"Насправді поширення грипу "Канзас" в Україні поки не підтверджене, у нас превалює інший штам, а саме H1N1. Поодинокі випадки пов'язані з вірусом типу В. І тільки один хворий у нас діагностований саме з вірусом А/H3N2", – розповіла медичка.

Ймовірність епідемії

Станом на 21 січня, в жодній з областей немає перевищення епідемічного порогу захворюваності. Однак, якщо порівнювати загальні показники захворювання на грип та ГРВІ третього тижня січня з другим, то вони прямують до збільшення.

Наприклад, у Житомирській області, де вже зафіксовано 6 смертельних випадків через захворювання на грип, тиждень тому рівень захворювання був на 32% нижчий за епідемічний поріг. А станом на 21 січня рівень піднявся до 11%.

Грип в Україні "Подробиці"

У Чернігівській області минулого тижня рівень захворювання фіксувався на 38,8% нижче за епідпоріг, третього тижня цей показник уже становив 24%.

В Одеській області з 42,6% скоротився до 23,8%. У Вінницькій області рівень захворювання всього на 9% нижчий за епідемічний поріг. Ще тиждень тому рівень дорівнював 27,6%.

Завідувачка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб зазначає, що ймовірність епідемії в деяких областях існує: "Грип є, віруси циркулюють, епідемічний поріг може бути перевищений в окремих областях, але головне, щоб без летальних випадків усе минуло", – каже Мироненко.

Симптоми грипу. Коли йти до лікаря

Зазвичай під час грипу симптоми з'являються раптово. Різко підвищується температура до 39-40 градусів і тримається до 4 днів. Хворого сильно морозить, болить голова, є біль навколо очних яблук, ломить м'язи. Спостерігається світлобоязнь і почервоніння в очах. Нежить і закладеність носа, на відміну від застуди, може з'явитися не відразу або взагалі бути відсутньою.

Грип в Україні Центр громадського здоров'я

Виділень із носа здебільшого немає, навпаки, є виражене відчуття сухості в носі і горлянці. Зазвичай з'являється сухий кашель, що супроводжується болем у грудях.

Якщо ви виявили у себе подібні симптоми, медики наполягають на тому, що потрібно негайно звертатися по допомогу. Адже найчастіше летальні випадки відбуваються саме через самолікування і несвоєчасне звернення до лікаря.

Дивіться відео на тему:

За словами Мироненко, щоб знизити ймовірність зараження, треба обов'язково вакцинуватися. І робити це потрібно у жовтні-листопаді, перед початком епідсезону, оскільки в розпал захворюваності під час вакцинації вам доведеться вдатися до додаткових заходів безпеки.

"Для того, щоб вакцинація подіяла на вашу імунну систему, необхідно приблизно 10 діб. І в період зростання захворюваності необхідна буде певна ізоляція, щоб ви не піддалися зараженню. Оскільки в такому разі вакцина може не допомогти", – пояснила вона.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!