В Україні вже зафіксували два види небезпечних вірусів грипу

Минулого тижня в Україні офіційно зафіксували два випадки грипу, про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

За результатами лабораторного дослідження 22-х зразків матеріалів, отримали два позитивні на грип результати. Один із них – вірус грипу типу В, інший – найбільш небезпечний та тяжкий вірус типу А (Н3). Дослідження проводили методом полімерної ланцюгової реакції, який вважається найбільш сучасним та точним.

Окрім того, впродовж тижня зареєстрували 6 випадків грипоподібного захворювання (ГПЗ) та 9 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції. З початку сезону ГПЗ виявили у 17 людей.

Також повідомляється, що у період з 14 по 20- жовтня на грип та ГРВІ захворіло майже 136 тисяч українців, 68,6% з яких — діти віком до 17 років.

Наразі в Україні зафіксоване спорадичне географічне поширення грипу (окремі випадки захворювання). За останніми даними спорадичне поширення випадків захворювань на грип відзначалося також в сусідніх з нами Польщі та Румунії. Згідно результатів вірусологічних досліджень в Польщі визначені віруси грипу типу А(Н1), в Румунії – віруси грипу типу В.

За даними спеціалізованого ресурсу Грип-юа, у поточному епідемічному сезоні в Україні циркулюватимуть кілька небезпечних штамів грипу. Видання пояснює, чому щеплення не буде стовідсотково ефективним.

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