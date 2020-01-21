В Україні вперше за три роки зафіксували спалах небезпечного захворювання

В Україні вперше з 2017 року зафіксували спалах пташиного грипу. Зараження сталося на підприємстві "Хутір", в Немирівському районі Вінницької області.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. На підприємстві був введений карантин.

"При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 19 січня був встановлений діагноз "пташиний грип", – заявили в Держпродспоживслужбі.

Фахівці намагаються не дати збуднику пташиного грипу поширитися. У той же час, стало відомо, що вірус останнім часом поширився по Східній Європі: Румунії, Угорщини та Польщі.

В Україні зафіксували спалах небезпечного захворювання eluniversalqueretaro.mx

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році в Китаї зареєстрували перший випадок зараження людини вірусом пташиного грипу H7N4.

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