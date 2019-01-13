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/Грип та застуда

В окупованому Криму виявлено спалах свинячого і пташиного грипу

1.1тЧитати матеріал російською

В анексованому Росією Севастополі в поточному епідеміологічному сезоні зареєстровано три випадки захворювання свинячим і пташиним штамами грипу.

Про це розповів головний позаштатний епідеміолог міського департаменту охорони здоров'я Сергій Грига, передає "Крим. Реалії". Він зазначив, що хворі потрапили до лікарень і пройшли необхідний курс лікування.

"Були тільки три підтверджених випадки грипу – один випадок захворювання штамом свинячого грипу (H1N1) і два випадки пташиного грипу (H3N2). Всі хворі були благополучно проліковані в інфекційній лікарні, все виписані здоровими", – сказав Грига.

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Ілюстрація

Ілюстрація

pexels.com

Нагадаємо, Уляна Супрун назвала найголовніші ознаки, за якими грип можна відрізнити від застуди вже на ранніх термінах захворювання.

Як писав OBOZREVATEL, більшість українців не поспішає робити щеплення незважаючи на те, що в країні з початку поточного року вже було зафіксовано п'ять смертей через епідемію грипу.

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Теми
здоров'яанексія Криму
Місце
УкраїнаСевастополь
Теги
грипсвинячий грипхворобаКрим
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