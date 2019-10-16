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/ Грип та застуда

В Латвии уже бушует грипп

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Об этом латвийскому ТВ рассказали в центре инфектологии страны, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM. Первые случаи гриппа в Латвии уже зарегистрированы.

Ожидается, что в этом сезоне будет зафиксировано больше заболевших и сам тип гриппа будет тяжелее, нежели в сезоне конца 2018 года, начале 2019 года. В прошлом сезоне грипп в Латвии унёс жизни 86 человек.

В Латвии уже бушует грипп

Иллюстрация

Тем временем, в китайской столице Пекине и окрестностях начался сезон гриппа и ОРВИ. О том, что рост заболеваемости гриппом стартовал в Пекине сообщает 16 октября агентство Синьхуа. Власти Пекина рекомендуют старикам и детям принять все необходимые меры профилактики. Школы и детские воспитательные заведения обязаны сообщать о резком росте числа заболевших воспитанников.

Ранее портал Грип.юа сообщал о раннем начале сезона простуд в России и начале эпидсезона в Украине.

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Тема
здоров'я
Тег
грип
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