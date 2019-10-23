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/ Грип та застуда

В Киеве прививку от гриппа можно сделать в 40 медучреждениях

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В Украине уже сейчас можно сделать прививку от гриппа, в том числе и в коммунальных медучреждениях первичного звена. Вопрос в том, насколько она эффективна.

Для этого нужно обратиться к семейному врачу, педиатру или терапевту и после консультации получить направление и оплатить в аптеке вакцину. Доставлять ее в кабинет медучреждения самому не надо, чтобы не нарушить нормы хранения.

Медицинская составляющая (осмотр врача, консультация, сама манипуляция) в коммунальных учреждениях бесплатные.

В Киеве насчитывается 40 таких медучреждений, где можно сделать прививку от гриппа.

В столичном департаменте здравоохранения отмечают, что особенно важно вакцинировать против гриппа детей, пожилых, страдающих хроническими заболеваниями и тех, кто вынужден ежедневно контактировать со многими людьми. Сейчас в Украине используют препараты "Ваксигрипп Тетра" и "ДжиСи Флю".

Однако вакцина эффективно защищает от эпидемических штаммов далеко не всех, утверждают эксперты Грипп.юа.

Профессиональный ресурс, посвященный темам гриппа и ОРВИ, анализирует тонкости вакцинирования и группы риска в связи с тревожным эпидемическим прогнозом на предстоящую зиму.

Как сообщает пресс-служба КГГА, киевляне могут сделать прививку от гриппа

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