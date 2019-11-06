В Канаде начали "прививаться" от гриппа с помощью алкоголя

В канадском городе Бернаби, который находится в Британской Колумбии, в продаже появился оригинальный коктейль "Прививка от гриппа".

Из-за стремительно осложняющейся ситуации с гриппом и ОРВИ, коктейль уже стал напитком недели. Один из его компонентов – бадьян (анис звездчатый), который является источником шикимовой кислоты, которая, в свою очередь, входит в состав средства для лечения гриппа, популярного в Канаде, сообщает Straight.

В напитке присутствуют нотки карамели и цитрусовых, а также алкоголь. Подают его со льдом. Жаренное послевкусие добавляет подожженный анис, который в самом конце приготовления добавляют в коктейль.

Создатели коктейля "прививка от гриппа", который подают в ресторане Hart House уверены, что в сезон заболеваемости этот напиток именно то, что нужно.

Коктейль уже стал напитком недели Иллюстрация

Хотя на самом деле известно, что употребление алкоголя может только ослабить иммунитет и усугубить течения заболевания респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Скажем, как пассивное курение продлевает сроки заболевания у детей.

Тем временем, ежедневно приходят сообщения о первых смертях от гриппа в этом эпидемическом сезоне. Вслед за известием о смерти пациента в Вашингтоне, заявление сделал Департамент здравоохранения Арканзаса, также сообщивший о гибели одного из заболевших. Об этом пишет WMC.

В Европе атмосфера также накаляется быстрыми темпами. По сообщению специализированного ресурса Грип.ua, ситуация здесь усугубляется тем, что из около 200 подтвержденных случаев заражения гриппом, лаборатории зафиксировали 132 заболевания вирусом А, подтип которого не удалось установить.

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