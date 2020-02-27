Усім не вистачило: в Нові Санжари відправляється друга партія противірусних препаратів

В українських медустановах в самий розпал ГРВІ та грипу не вистачає ліків. Звичайно, така ситуація торкнулася і Полтавської області, де був перевищений поріг захворюваності і не вщухали хвилювання з приводу прибулих на карантин з Китаю українців.

Щоб заповнити запаси противірусних препаратів, в.о. головлікаря КНП "Новосанжарський центр первинної медико-санітарної допомоги" Я. Торбина скористалася досвідом колег з Новосанжарської районної лікарні і звернулася до українських фармвиробників за допомогою. Зокрема в компанію "Екофарм", яка минулого тижня поставила в якості гуманітарної допомоги місцевої лікарні тисячу флаконів противірусного препарату "Протефлазід ".

Необхідний препарат скоро буде доставлений Аптека 0303

Як повідомляли ЗМІ, ще 150 упаковок було передано в санаторій, де знаходяться на карантині українці, евакуйовані з Ухань – для профілактики медперсоналу.

Тоді ж заступник гендиректора "ЕКОФАРМ", доктор медичних наук Олександр Гриневич підкреслив, що в разі потреби, підприємство готове передати і більше. Цього разу "Протефлазід" доставлять в КНП "Новосаджарскій центр первинної медико-санітарної допомоги".

Очікується, що партія препарату прибуде в п'ятницю, 28 лютого. Це допоможе медикам не тільки приборкати сезонні хвороби, але і нормалізувати досить тривожні настрої місцевого населення.

Варто відзначити, що, за свідченням медиків, на даний момент в Нових Санжарах показники захворюваності почали спадати.

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