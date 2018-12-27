Україну накрила епідемія грипу: МОЗ назвало 8 областей під ударом

Протягом минулого тижня (17-23 грудня) в Україні на грип та ГРВІ захворіли 216 213 осіб, 64,9% із яких — діти до 17 років.

Про це Центр громадського здоров'я МОЗ України поінформував на сторінці у Facebook. За їхніми даними, такі цифри свідчать про збільшення рівня захворюваності серед дорослих на 6,5% порівняно з попереднім тижнем. Цей же показник серед дітей знизився на 1,1%.

Інтенсивний показник захворюваності в загальному склав 561,6 на 100 000 населення. При цьому переважає вірус грипу А (H3N2).

У Центрі наголошують, що епідемічні пороги перевищені до 38,2% у восьми областях України:

Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Одеській та Чернігівській — до 25%;

Сумській і Хмельницькій — понад 25%.

Ілюстрація. Епідемія грипу Talks.su

"Загалом в Україні захворюваність на 8,3% перевищувала епідемічний поріг", — відзначають у повідомленні й уточнюють, що в країні зафіксовано середню інтенсивність епідемічної активності грипу та ГРВІ та регіональне географічне поширення.

У МОЗ також повідомили, що на території України зареєстровано чотири летальні випадки серед осіб із групи медичного ризику (два підтверджено методом полімеразної ланцюгової реакції, інші — з об'єктивних клінічних даних).

"Пам'ятайте: щорічні щеплення від грипу — це найкращий спосіб зменшити ризик захворювання, серйозних ускладнень, госпіталізації і смерті", — підсумували в прес-службі Центру громадського здоров'я, уточнивши, що від початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 145 258 українців.

Як писав OBOZREVATEL,