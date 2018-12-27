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/Грип та застуда

Україну накрила епідемія грипу: МОЗ назвало 8 областей під ударом

20.1тЧитати матеріал російською

Протягом минулого тижня (17-23 грудня) в Україні на грип та ГРВІ захворіли 216 213 осіб, 64,9% із яких — діти до 17 років.

Про це Центр громадського здоров'я МОЗ України поінформував на сторінці у Facebook. За їхніми даними, такі цифри свідчать про збільшення рівня захворюваності серед дорослих на 6,5% порівняно з попереднім тижнем. Цей же показник серед дітей знизився на 1,1%.

Інтенсивний показник захворюваності в загальному склав 561,6 на 100 000 населення. При цьому переважає вірус грипу А (H3N2).

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У Центрі наголошують, що епідемічні пороги перевищені до 38,2% у восьми областях України:

  • Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Одеській та Чернігівській — до 25%;

  • Сумській і Хмельницькій — понад 25%.

Ілюстрація. Епідемія грипу

Ілюстрація. Епідемія грипу

Talks.su

"Загалом в Україні захворюваність на 8,3% перевищувала епідемічний поріг", — відзначають у повідомленні й уточнюють, що в країні зафіксовано середню інтенсивність епідемічної активності грипу та ГРВІ та регіональне географічне поширення.

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У МОЗ також повідомили, що на території України зареєстровано чотири летальні випадки серед осіб із групи медичного ризику (два підтверджено методом полімеразної ланцюгової реакції, інші — з об'єктивних клінічних даних).

"Пам'ятайте: щорічні щеплення від грипу — це найкращий спосіб зменшити ризик захворювання, серйозних ускладнень, госпіталізації і смерті", — підсумували в прес-службі Центру громадського здоров'я, уточнивши, що від початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 145 258 українців.

Як писав OBOZREVATEL,

  • у Києві з 17 до 23 грудня на 4,5% зросла кількість хворих на грип та ГРВІ;

  • останні летальні випадки зафіксовані в Харкові та Харківській області (від грипу А померла 62-річна жінка, а також 9-річна дівчинка, серце якої зупинилося по дорозі в лікарню в автомобілі швидкої допомоги);

  • медики вчергове попереджають — прийом антибіотиків під час захворювання на грип не є панацеєю і може бути небезпечним.

Читайте всі новини по темі "грип" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
грипздоров'я
Місце
Україна
Теги
хворобаЩеплення від грипуМіністерство охорони здоров'я
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Погано що немає електронного сервісу, де можна відмітити своє грипове захворювання для статистики, бо лікаря не викликали, а переболіла уся родина, 2 дорослих і діти. У дітсадку така ж картина: лікарняний більшості не потрібен, а "вірусне" при інтенсивному лікуванні проходить за тиждень, а без ньго, саме проходить за 7 днів.
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