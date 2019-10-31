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/ Грип та застуда

У родині – хворий на ГРВІ та грип: як створити безпечне оточення

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Більшість людей хворіють на застуду та грип через те, що знаходяться в безпосередній близькості від людини з вираженими симптомами застуди, або яка просто пчихає і кашляє. Особливе місце належить родинам, в яких є діти дошкільного віку. Це й не дивно: діти хворіють на ГРВІ частіше, ніж дорослі. Якщо вони відвідують дошкільний заклад або школу, де відбувається безперервний обмін вірусами, які "мешкають" у сім'ї кожної дитини, то саме дитина стає безперервним джерелом застудних захворювань в родині, щоразу "оновлюючи" циркулюючі віруси. Якщо дитина не відвідує дитячий садочок, роль джерела вірусних інфекцій беруть на себе інші члени сім'ї: працюючий татусь, соціально активні бабусі та дідусі, тітки і дядьки. Для членів сім'ї похилого віку з хронічними захворюваннями, майбутніх мам, а також дітей грудного віку така постійна циркуляція вірусів ГРВІ та грипу може загрожувати тяжкими наслідками. Як же розірвати це зачароване коло і не дати вірусам постійно інфікувати членів сім'ї?

Перш за все необхідно своєчасно визначати джерело вірусної інфекції у вигляді хворого члена сім'ї. Для створення безпечного оточення в родині йому потрібно якомога раніше звернутися до лікаря.

Лікарське призначення може полягати в рекомендації прямих противірусних препаратів. Вони мають здатність пригнічувати розмноження вірусів ГРВІ в клітинах людського організму, тим самим зменшуючи вірусне навантаження. Завдяки цьому знижується вираженість таких проявів ГРВІ, як підвищення температури тіла, головні та м'язові болі, ломота в тілі. Додаткова антиоксидантна дія також зменшує ступінь вираженості запальних явищ (кашель, чихання, першіння в горлі, нежить), що знижує інтенсивність виділення вірусів в навколишнє середовище і зменшує ризик захворювання на ГРВІ та грип для найближчих родичів. Членам сім'ї варто негайно починати проводити профілактичні заходи з метою мінімізації ризику розвитку у них захворювання, тому що всі, хто контактував з хворим, є потенційними хворими на ГРВІ та грип.

У родині – хворий на ГРВІ та грип: як створити безпечне оточення

Ілюстрація

Які профілактичні заходи будуть ефективними?

  • Миття рук

Підтримка чистоти рук є безсумнівною запорукою попередження розвитку захворювання і поширення вірусної інфекції. В першу чергу це стосується хворих членів сім'ї, які в такий спосіб роблять вагомий внесок у переривання зачарованого кола. Привчайте членів сім'ї, особливо дітей, мити руки до і після їжі, особливо після кашлю або чхання. Тривалість миття рук з милом має становити від 15 до 20 секунд. Придбайте також спиртовмісний гель для рук, і носіть його з собою. Можна скористатися серветками, щоб обробити ручку кошика/візка перед покупками в супермаркеті. Не торкайтеся до рота, носа, очей немитими руками і привчайте до цього дітей.

  • Дезінфекція приміщення

Не менш важливий захід щодо запобігання поширенню збудників застуди. Відомо, що віруси ГРВІ та грипу можуть зберігати життєздатність на поверхнях в середньому до трьох годин. Тому важливо проводити дезінфекцію у житловому приміщенні, особливо якщо в ньому перебуває хворий. Особливу увагу необхідно приділяти предметам побуту загального користування: вимикачам, телефонам, дверним ручкам, клавіатурі, поверхням столів. У кожного члена сім'ї мають бути свій посуд, чашка і столові прибори, не кажучи вже про рушники і зубні щітки. Привчайте дітей користуватися тільки особистими предметами гігієни і посудом та не ділитися ними з іншими людьми. Брати чуже також забороняється.

  • Правильно кашляти і пчихати

Щоб уникнути поширення вірусів, привчайте своїх дітей під час чихання або кашлю користуватися одноразовими серветками і відразу ж викидати їх після використання. В жодному разі не прикривати рот або ніс долонею, а якщо так сталось – необхідно відразу ж добре вимити руки з милом.

  • Обмежуйте або скоротіть до мінімуму контакти з хворим

Захистіть своїх рідних і дітей, уникаючи тісного контакту з хворими на ГВРІ та грип. Якщо найкращий друг вашої дитини кашляє і пчихає, то візит у гості краще перенести на більш сприятливий час. Те ж саме стосується і своєї дитини: залиште її хворіти вдома, а не ведіть з температурою в дитячий колектив. Максимально захистіть або обмежте спілкування домочадців з хворим членом сім'ї – бажано виділити йому окрему кімнату, і щодня проводьте вологе прибирання і дезінфекцію в приміщенні.

У родині – хворий на ГРВІ та грип: як створити безпечне оточення

Ілюстрація

  • Подбайте про міцний імунітет всіх членів сім'ї

Здатність імунної системи знищити будь-який хвороботворний агент залежить від стану здоров'я людського організму. Міцна імунна система краще підготована до боротьби з вірусами. В даному випадку корисними будуть і рухливі ігри на свіжому повітрі, і регулярне загартовування всією родиною. Регулярний сон, повноцінне і збалансоване харчування, заняття спортом стануть вагомою підмогою в посиленні захисних сил організму.

  • Оберігайте своїх близьких від пасивного куріння

Куріння негативно позначається на здатності дихальних шляхів до самоочищення. Тому і активні, і пасивні курці схильні до високого ризику захворювань верхніх дихальних шляхів. В першу чергу це стосується дітей, батьки яких курять: вони частіше хворіють на застуди, захворювання у них триває довше, ніж у тих дітей, які не піддаються пасивному курінню.

Про те, як поширюються віруси ГРВІ та грипу, ви можете прочитати в статті на сайті Грип.ua.

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Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
грип
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