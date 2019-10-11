Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Грип та застуда

У пошуках панацеї від грипу: чому щеплення допоможуть не всім

577 Читати матеріал російською

Грип - підступне захворювання. Щороку воно змінюється, мутує, зміцнюється, і експерти ВООЗ, за результатами минулого року, проводять дослідження і визначають штами грипу, які будуть "проявляти активність" в новому сезоні. Вони і впливають на склад нової вакцини. Читайте далі на Грип.ua.

Вакцинуватися слід правильно.

Коли все навколо вже хворіють, шанси, що швидке щеплення врятує, дуже мізерні. Щоб у людини виробився захисний імунітет проти вірусу грипу, потрібно мінімум 2 тижні. Якщо протягом цього часу відбудеться зустріч з хворим - вакцина просто не встигне подіяти.

І вірити в те, що якщо вакцинувалася, тоді не захворієш, теж не слід. Захворіти на грип можна навіть при своєчасному введенні вакцини - але, в такому випадку, хвора людина перенесе грип легше і без серйозних ускладнень.

На формування захисного імунітету проти вірусу грипу потрібно мінімум два тижні

На формування захисного імунітету проти вірусу грипу потрібно мінімум два тижні

Ілюстрація

Кому краще робити щепленя

Відомо, що краще робити щеплення тим людям, які знаходяться в групі ризику: маленьким, дуже дорослим і вагітним. Але, для деяких людей щеплення дуже небезпечні. Не можна робити щеплення тим, у кого нежить, кашель, гострі захворювання. При загостренні будь-яких хронічних захворювань від щеплення теж слід відмовитися, більше читайте на https://grippua.com.ua

Щеплення може викликати сильну алергію у людей з непереносимістю курячого білка. І точно не повинні робити щеплення ті, хто отримав від лікаря медичний відвід.

Альтернативою і допомогою щеплень служать засоби, які мають пряму противірусну дію, використовуються для лікування і профілактики грипу та ГРВІ, їх не потрібно колоти і можна приймати з народження. Слід вибирати не "чудодійні каплі", в інструкціях яких відсутні усі протипоказання, а ті, що пройшли різноманітні тести і перевірки.

Найбільше захворіти на грип ризикують діти, люди похилого віку та вагітні

Найбільше захворіти на грип ризикують діти, люди похилого віку та вагітні

Ілюстрація

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
грип Щеплення від грипу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини