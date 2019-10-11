У пошуках панацеї від грипу: чому щеплення допоможуть не всім

Грип - підступне захворювання. Щороку воно змінюється, мутує, зміцнюється, і експерти ВООЗ, за результатами минулого року, проводять дослідження і визначають штами грипу, які будуть "проявляти активність" в новому сезоні. Вони і впливають на склад нової вакцини. Читайте далі на Грип.ua.

Вакцинуватися слід правильно.

Коли все навколо вже хворіють, шанси, що швидке щеплення врятує, дуже мізерні. Щоб у людини виробився захисний імунітет проти вірусу грипу, потрібно мінімум 2 тижні. Якщо протягом цього часу відбудеться зустріч з хворим - вакцина просто не встигне подіяти.

І вірити в те, що якщо вакцинувалася, тоді не захворієш, теж не слід. Захворіти на грип можна навіть при своєчасному введенні вакцини - але, в такому випадку, хвора людина перенесе грип легше і без серйозних ускладнень.

На формування захисного імунітету проти вірусу грипу потрібно мінімум два тижні Ілюстрація

Кому краще робити щепленя

Відомо, що краще робити щеплення тим людям, які знаходяться в групі ризику: маленьким, дуже дорослим і вагітним. Але, для деяких людей щеплення дуже небезпечні. Не можна робити щеплення тим, у кого нежить, кашель, гострі захворювання. При загостренні будь-яких хронічних захворювань від щеплення теж слід відмовитися, більше читайте на https://grippua.com.ua

Щеплення може викликати сильну алергію у людей з непереносимістю курячого білка. І точно не повинні робити щеплення ті, хто отримав від лікаря медичний відвід.

Альтернативою і допомогою щеплень служать засоби, які мають пряму противірусну дію, використовуються для лікування і профілактики грипу та ГРВІ, їх не потрібно колоти і можна приймати з народження. Слід вибирати не "чудодійні каплі", в інструкціях яких відсутні усі протипоказання, а ті, що пройшли різноманітні тести і перевірки.

Найбільше захворіти на грип ризикують діти, люди похилого віку та вагітні Ілюстрація

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