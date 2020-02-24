У Нові Санжари доставили велику партію противірусних препаратів для профілактики

1000 упаковок отримала районна лікарня, ще 150 передано для використання в зоні карантину

Фармацевтична компанія "Екофарм", забезпечила райцентр запасом препаратів для лікування і профілактики вірусних інфекцій у відповідь на прохання головного лікаря Новосанжарської районної лікарні Ольги Гирі. Місцеві медики повідомили про високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ в районі. На тлі занепокоєння місцевого населення вибором Нових Санжар для карантину громадян, евакуйованих з Китаю, профілактичні заходи вийшли на перший план.

Ліки були доставлені вже на наступний день. Заступник генерального директора НВК "Екофарм", доктор медичних наук, колишній керівник українського Центру грипу Олександр Гриневич повідомив сімейним лікарям Новосанжарської лікарні про те, що доставлений їм препарат "Протефлазід" з великою часткою ймовірності може виявитися ефективним засобом в ситуації, що склалася. Препарат вже пройшов докінг-дослідження за дією на коронавірус COVID-19 в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського. "Експерименти на моделі вірусу показали, що завдяки механізму пригнічення синтезу вірус-специфічних ферментів РНК-полімерази і протеїнкінази, діюча речовина "Протефлазіда" може пригнічувати коронавірус COVID-19, оскільки зазначений вірус є РНК-вмісним", – підкреслив вірусолог.

На думку головного лікаря Ольги Гирі, своєчасне постачання противірусного засобу важливе не тільки як інструмент профілактики і лікування, але й допоможе заспокоїти населення Нових Санжар. "Протефлазід" використовують для груп ризику – дітей, літніх людей та медперсоналу.

150 упаковок препарату передали в санаторій, де містяться на карантині евакуйовані з Уханя. За словами Олександра Гриневича, противірусна профілактика є обов'язковою і невід'ємною частиною карантинних заходів. "Однієї ізоляції тут недостатньо, але ми не знаємо, чи профілактують на карантині людей, і чим. На жаль, Міністерство охорони здоров'я не відреагувало на нашу офіційну пропозицію забезпечити прибулих з Уханя засобами противірусної профілактики. Тому ми зробили це самі, у вигляді гуманітарної допомоги", – підкреслив Гриневич.

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