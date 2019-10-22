У Лос-Анджелесі від грипу помер чоловік у розквіті сил

У понеділок, 21 жовтня, чиновники охорони здоров'я округу Лос-Анджелес підтвердили першу в цьому сезоні смерть пов'язану з грипом.

За даними окружного департаменту охорони здоров'я, пацієнт був людиною середнього віку з наявністю хронічного захворювання.

Протягом минулого сезону грипу в окрузі було 125 смертей, пов'язаних з вірусом, і цей рік може бути не менш важким, повідомляє

"Грип - важке захворювання, особливо для літніх людей, дітей молодшого віку, людей з ослабленою імунною системою. Навіть якщо ви здорові, все одно можете серйозно захворіти та поширити хворобу серед інших. Імунізація - це найкращий спосіб захистити себе", - говорить Мунте Девіс (Muntu Davis), представник департаменту охорони здоров'я округу Лос-Анджелес.

Нагадаємо, за останніми офіційними даними, на грип і ГРВІ захворіли 155 718 жителів України, 68,9% з них - діти до 17 років. За даними, в Європі фіксують захворювання вірусом як типу А, так і В.

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