Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Грип та застуда

Цьогорічний грип страшний дітям і стареньким, а щеплені з минулого року – у виграші

953 Читати матеріал російською

Експерти попереджають: якщо до нас дійде новий вірус “Канзас” (А/H3N2), то в групі ризику опиняться нещеплені люди пенсійного віку. Вірусу “Брісбен”(А/Н1N1) теж ще не було в Україні, його основна група ризику – це діти, люди працездатного віку з хронічними захворюваннями та вагітні. Як відомо, цього року Україна закупила вакцини проти грипу виробництва Франції (Санофі Пастер) та Кореї (Грін Кросс Корпорейшн). За словами спеціалістів, французька вакцина є чотирикомпонентною (тобто діє на 4 штами вірусів), а корейська – трикомпонентною. Ті, хто вакцинувався в минулому році, уже будуть захищені від двох штамів групи В – “Колорадо” і “Пхукет”. Читайте більше на Грип.ua.

Нагадаємо, минулого року, коли превалював штам вірусу “Сингапур”, в Україні від ускладнень померли 64 людини (у США цей вірус забрав життя 80 тисяч людей). Цього року їх передбачається чотири: “Канзас” (А/H3N2), “Брісбен” (А/Н1N1), “Колорадо” (належить до гілки B/Victoria) і “Пхукет” (належить до гілки B/Yamagata). Із чотирьох вірусів новими для України і є два – “Канзас” і “Брісбен”.

Експерти наголосили на важливості вакцинації

Експерти наголосили на важливості вакцинації

Ілюстрація

За прогнозами епідеміологів, упродовж наступного сезону на грип та ГРВІ в Україні перехворіє від 4,8 до 6,7 мільйонів людей, а найвищі хвилі підйому захворюваності традиційно очікуються у грудні та наприкінці січня-початку лютого 2020 року.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
грип
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини