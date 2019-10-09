Тисячі українців вже захворіли на ГРВІ

Впродовж останнього тижня на гострі респіраторні вірусні інфекції у Волинській області захворіло понад 3 тисячі осіб, із них понад 2 тисячі – це діти до 17 років (68%). Кількість госпіталізованих через ГРВІ становить 78 осіб (2,5% від захворілих, із них 72% діти). Показник захворюваності знаходиться на рівні аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє прес-служба Волинського обласного лабораторного центру. Більше про грип читайте на Грип.ua.

На Полтавщині протягом минулого тижня, з 30 листопада до 7 вересня, 5,8 тис. людей захворіли на гострі респіраторні інфекції. Про це повідомили на facebook-сторінці ДУ "Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України".

З усієї кількості захворілих 3,8 тис. – діти (65%). Найвищі показники захворюваності фіксують у Полтавському районі та Горішніх Плавнях. Внаслідок ГРВІ госпіталізували 143 хворих.

Показники захворюваності на ГРВІ ростуть, але поки що не перевищують минулорічні Ілюстрація

Окрім того, понад сім тисяч запоріжців захворіли на ГРВІ на минулому тижні, з 29 вересня по 6 жовтня. Про це повідомляє прес-служба Обласного лаборатного центру МОЗ України. На першому тижні жовтня у Запоріжжі зареєстрували майже 7,3 випадків ГРВІ. З усіх захворівших майже 75% - діти до 17 років.

В Одесі захворюваність на ГРВІ та грип поки що знаходиться на сезонному рівні і не перевищує епідпоріг. Про це повідомили в прес-службі Одеської міськради. На даний момент епідпоріг становить 552,1 хворих на 100 тис. населення.

На Донеччині – у місті Костянтинівка 7 жовтня, у всіх школах оголосили карантин через захворювання дітей на ГРВІ. У Костянтинівці епідпоріг щодо ГРВІ серед школярів вже перевищує норму втричі. Позапланові канікули триватимуть тиждень.

Тим часом на Хмельниччині через менінгіт у двох школах оголошено карантин. Навчання у двох школах Дунаївців призупинене на тиждень. Приводом до закриття навчальних закладів став менінгіт, на який захворіло четверо школярів.

Загалом, за останні тижні в районі зафіксовано шість випадків захворюваності на цю небезпечну недугу. Двоє дорослих захворіли на менінгіт в одному із сіл Дунаєвецького району. Щодо дітей, то вони наразі госпіталізовані до Хмельницької інфекційної лікарні.

На Хмельниччині через менінгіт закрито на карантин дві школи Ілюстрація

Раніше повідомлялось, що кількість хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання в Івано-Франківську за минулий тиждень зросла на 30%. За минулий тиждень в Рівенській області занедужало майже 5 тисяч осіб, серед них 69 % - діти, у Житомирській області на грип та ГРВІ захворіли 6093 особи.

За прогнозами епідеміологів, упродовж наступного сезону на грип та ГРВІ в Україні перехворіє від 4,8 млн до 6,7 млн людей, а найвищі хвилі підйому захворюваності очікуються у грудні та наприкінці січня-початку лютого 2020 року.

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