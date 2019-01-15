Тисячі хворих і летальні випадки: в українській ''столиці грипу'' відзвітували про ситуацію

Епідемія грипу продовжує набирати обертів в Україні. Найнесприятливіша ситуація склалася у Чернігові – навчальні заклади міста закриті на карантин, кількість хворих вимірюється тисячами, зафіксовані летальні випадки.

Подробиці про епідемію грипу в місті розповів в ефірі ObozTV начальник управління освіти Чернігівської міськради Владислав Кухар.

"На сьогодні ввели обмежувальні заходи в навчально-освітніх закладах міста. Ситуація контрольована, кількість хворих сьогодні становить приблизно 2 тис. осіб", – повідомив він.

На запитання, скільки триватиме карантин, чернігівський чиновник відповів: "На сьогодні жодних рішень із цього питання немає, тому що протигрипозний штаб засідатиме у четвер чи в п'ятницю уранці. Буде розглянута подальша ситуація із захворюваністю на грип та прийняте рішення щодо продовження або припинення обмежувальних заходів".

Кухар додав, що при міськраді працює штаб із протидії захворюваності. До його складу входять заступники міського голови, начальники профільних та інших управлінь, представники лабораторного центру, Держспоживслужби.

Раніше в управлінні охорони здоров'я Чернігівської міськради повідомили про смерть двох людей через ускладнення грипу.

Зокрема, 52-річний чоловік помер 8 січня у міській лікарні №3 – за словами лікарів, хворий занадто пізно звернувся за медичною допомогою, оскільки тиждень лікувався самостійно.

У свою чергу, вагітна жінка у важкому стані спочатку була госпіталізована у міський пологовий будинок, а потім її перевели в обласну лікарню, де 8 січня вона померла.

vnews.agency

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що епідемічні пороги з грипу перевищені у восьми областях України – Київській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Одеській, Чернігівській, Сумській та Хмельницькій.

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