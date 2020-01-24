Спалах небезпечної хвороби вперше за три роки: у Вінницькій області знищено понад 100 тисяч птахів

У четвер, 23 січня, у Немирівському районі Вінницької області було вбито понад 108 тисяч голів птиці у зв'язку зі спалахом пташиного грипу в регіоні.

Як повідомила пресслужба ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області, з ПП "Хутір" було знищено 108144 голів; із ТОВ "Немирів-Поділля" – 544 голови.

Після цього 24 січня було проведено дезінфекцію одного приміщення, де утримувалась птиця, розпочато роботи з очистки та дезінфекції інших.

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Повідомляється, що в зонах захисту та спостереження працюють 15 робочих груп, які контролюють епізоотичну ситуацію. Вони проводять облік птиці в індивідуальному секторі та клінічний огляд.

"Проведено клінічний огляд 24983 голів птиці в 1194 дворах 32-ох населених пунктів, роботу завершено. За результатами проведеного клінічного огляду інформації щодо захворюваності птиці в зонах захисту та спостереження не надходило", – йдеться у повідомленні.

Також у службі повідомили, що в районі було розроблено графік відбору проб біоматеріалу для проведення лабораторного контролю за грипом птиці. Зазначається, що 640 зразків крові та клоакальних змивів із 32 населених пунктів було відправлено на експертизу до Вінницької регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку зі спалахом пташиного грипу українцям порадили тимчасово відмовитися від купівлі курятини і яєць у місцях стихійної торгівлі.

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